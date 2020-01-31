فهرس المواضيع المميزة = شهر فيفري 2020 =

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد

رواد قسم التعليم الإبتدائي



نفتتح اليوم على بركة الله فهرس مواضيعنا المميزة بهذا القسم والتي عكف الأعضاء على ادراجها منذ بداية العام ومازالوا لحد الآن.

هذا الفهرس متجدد سيتم اضافة كل موضوع مميز جديد إليه وذلك كل شهر ليتم بعد ذلك طرح الموضيع المميزة للتقييم كمن قبل لجنة من المشرفين في نهاية العام



وهذا وكما تلاحظون جيمعا ان هذا القسم راكد تماما ويعاني قلة من المواضيع وبعض الأساتذة غائبون نحن نعذرهم طبعا وانا واحد منهم

وبالتالي اعزائي رواد هذا القسم

هي دعوة لكم جميعا تلامذة كنتم او اولياء لإظهار قدراتكم و مشاركتكم و ابداعاتكم الهادفة و نقاشاتكم البناءة و سلوككم المحترم و روحكم الأخوية



فالمجال مفتوح للجميع للنهوض بهذا القسم فلنقدم اضافة او لنحدث تغييرا او تحسينا بإذن الله تعالى

من عنده سؤال او اقتراحات او اي شيئ يخص بهذا القسم لا يبخل علينا كلنا اذان صاغية

فبكم نرتقي ونخطو للأمام



أتمنى ان يكون الأمر واضحا للجميع

وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه

الفهرس سيكون في الرد الثاني

تحياتي لكم ​