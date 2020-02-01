الأفضل في اللمة خلال شهر جانفي

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,556
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة

احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جانفي

الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم

المنافسة كانت قوية و الاختيار كان صعبا بسبب تقارب المستوى بين الاعضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر جانفي

افضل عضوة
@Asseli Queen
9 مواضيع جيدة و مقدمة بطريقة احترافية
عدد جيد من الردود
تفاعل جيد جدا مع الاعضاء

افضل عضو
@ناصر dz
مجهوده ملاحظ من خلال الردود و التفاعل مع الاعضاء

افضل مشرفة
@ليليا مرام
14 موضوع مستوى جيد جدا
تفاعل ممتاز و نشاط ملاحظ


افضل مشرف
@البشير البشير
متواجد بشكل ملفت بارك الله فيه

افضل المراقبين
@Yasmina zahra
تواجدها خلال شهر جانفي
كان ممتازا

افضل المواضيع

www.4algeria.com
البارح وانا بشبابي فارح......كي كان في عمري .....
السلام عالزينين هاااو خييير عليكم شعال راكم ووين راكم وكيفاه راكم .....وارواحو واغلقو باب وراكم ريحو تشو كل واحد يشد بلاصة ...سيلونس راح نبدا نهدر وعلبالكم انا اذا نبدا نهدر ذبانة تنسى دور :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: مهيم وانا نخمم ضرك دندنت بارح وانا بشبابي سارح ....زهرة سنين ....وكي...
www.4algeria.com
www.4algeria.com

www.4algeria.com
لا تمسك بيد زوجتك ،،،،،،،،،
بسم الله السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة و حياكم الله و بياكم هذا ليس موضوعا من نسج الخيال بل هذا الأمر وقع معي اليوم أصبح من العرف السائد بيننا تدخل الجميع بين الأزواج فالنقد الهدام و الإزعاج و السعي لزرع الخلاف بين المرء و زوجته كحال السحرة الاشرار بالاستعانة بالشياطين من الجان...
www.4algeria.com
www.4algeria.com

www.4algeria.com
حلوى طبقات بالعسل وكريمة نيسلي من مطبخي 😍
المقادير 250 غ زبدة دايبة كاس عسل نص كاس سكر 4 صفار بيض نص مغرف كبيرة بيكاربونات فرينة الحشو كريمة الزبدة زبدة و نيسلي
www.4algeria.com
www.4algeria.com


سيتحصل كل واحد من الأعضاء على وسام
شكر و عرفان
من ادارة اللمة

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مع تحيات ادارة اللمة
@سكون الفجر
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@يلوو شيش
@الامين محمد
@طموحة
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@خووخه
@NAPOLA
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@الصراحة راحة
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@حاتم07
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@ملكة زوجي
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@زهور الشوق
@الطيب الجزائري84
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@السلطانة
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@ليليا مرام
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@Malika Tlm
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@ناصر dz
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@اميرة المدائن
@طيور السلام
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@سعد606
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@خيرة الوهرانية
@خديجة ph
@آية نور اليقين
@sami44
@ناصر dz
 
آخر تعديل:
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,500
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك وفي جميع الاعضاء
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
371
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة

احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جانفي

الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم

المنافسة كانت قوية و الاختيار كان صعبا بسبب تقارب المستوى بين الاعضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر جانفي

افضل عضوة
@Asseli Queen
9 مواضيع جيدة و مقدمة بطريقة احترافية
عدد جيد من الردود
تفاعل جيد جدا مع الاعضاء

افضل عضو
@ناصر dz
مجهوده ملاحظ من خلال الردود و التفاعل مع الاعضاء

افضل مشرفة
@ليليا مرام
14 موضوع مستوى جيد جدا
تفاعل ممتاز و نشاط ملاحظ


افضل مشرف
@البشير البشير
متواجد بشكل ملفت بارك الله فيه

افضل المراقبين
@Yasmina zahra
تواجدها خلال شهر جانفي
كان ممتازا

افضل المواضيع

www.4algeria.com
البارح وانا بشبابي فارح......كي كان في عمري .....
السلام عالزينين هاااو خييير عليكم شعال راكم ووين راكم وكيفاه راكم .....وارواحو واغلقو باب وراكم ريحو تشو كل واحد يشد بلاصة ...سيلونس راح نبدا نهدر وعلبالكم انا اذا نبدا نهدر ذبانة تنسى دور :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: مهيم وانا نخمم ضرك دندنت بارح وانا بشبابي سارح ....زهرة سنين ....وكي...
www.4algeria.com
www.4algeria.com

www.4algeria.com
لا تمسك بيد زوجتك ،،،،،،،،،
بسم الله السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة و حياكم الله و بياكم هذا ليس موضوعا من نسج الخيال بل هذا الأمر وقع معي اليوم أصبح من العرف السائد بيننا تدخل الجميع بين الأزواج فالنقد الهدام و الإزعاج و السعي لزرع الخلاف بين المرء و زوجته كحال السحرة الاشرار بالاستعانة بالشياطين من الجان...
www.4algeria.com
www.4algeria.com

www.4algeria.com
حلوى طبقات بالعسل وكريمة نيسلي من مطبخي 😍
المقادير 250 غ زبدة دايبة كاس عسل نص كاس سكر 4 صفار بيض نص مغرف كبيرة بيكاربونات فرينة الحشو كريمة الزبدة زبدة و نيسلي
www.4algeria.com
www.4algeria.com


سيتحصل كل واحد من الأعضاء على وسام
شكر و عرفان
من ادارة اللمة

مشاهدة المرفق 121205
مع تحيات ادارة اللمة
@سكون الفجر
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@يلوو شيش
@الامين محمد
@طموحة
@حلم كبير
@خووخه
@NAPOLA
@Amant liberti
@أم منيــــــر
@الصراحة راحة
@صمت النبض
@حاتم07
@آڸعيۉن آڸسۉد
@ملكة زوجي
@الفتاة الاميرة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@Adam dz
@صمت النبض
@زهور الشوق
@الطيب الجزائري84
@Autumn leaves
@السلطانة
@الملك الظليل
@ليليا مرام
@Ma$Ter
@Malika Tlm
@الوهم
@البشير البشير
@*amani*
@ناصر dz
@اميرة الالم
@اميرة المدائن
@طيور السلام
@سوار سوف
@عبدالرؤوف
@Soumia hadj mohammed
@rafid2
@فتى من الغد
@سعد606
@خيرة جانت
@خيرة الوهرانية
@خديجة ph
@آية نور اليقين
@sami44
@ناصر dz
إضغط للتوسيع...
متميز دائما اخي الامين محمد ومتميز ايضا هذا الصرح الراقي منتدى اللمة والذي من نافذته هته التي فتحتها اتوجه بالشكر الجزيل لكل مساهم فيه لاجل ارتقائه
اعتقد ان المرشحين يستاهلوا كل الخير
 
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