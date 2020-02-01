الأفضل في اللمة خلال شهر جانفي

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,556
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم اللهالبارح وانا بشبابي فارح......كي كان في عمري .....
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جانفي
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
المنافسة كانت قوية و الاختيار كان صعبا بسبب تقارب المستوى بين الاعضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر جانفي
افضل عضوة
@Asseli Queen
9 مواضيع جيدة و مقدمة بطريقة احترافية
عدد جيد من الردود
تفاعل جيد جدا مع الاعضاء
افضل عضو
@ناصر dz
مجهوده ملاحظ من خلال الردود و التفاعل مع الاعضاء
افضل مشرفة
@ليليا مرام
14 موضوع مستوى جيد جدا
تفاعل ممتاز و نشاط ملاحظ
افضل مشرف
@البشير البشير
متواجد بشكل ملفت بارك الله فيه
افضل المراقبين
@Yasmina zahra
تواجدها خلال شهر جانفي
كان ممتازا
افضل المواضيع
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جانفي
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
المنافسة كانت قوية و الاختيار كان صعبا بسبب تقارب المستوى بين الاعضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر جانفي
افضل عضوة
@Asseli Queen
9 مواضيع جيدة و مقدمة بطريقة احترافية
عدد جيد من الردود
تفاعل جيد جدا مع الاعضاء
افضل عضو
@ناصر dz
مجهوده ملاحظ من خلال الردود و التفاعل مع الاعضاء
افضل مشرفة
@ليليا مرام
14 موضوع مستوى جيد جدا
تفاعل ممتاز و نشاط ملاحظ
افضل مشرف
@البشير البشير
متواجد بشكل ملفت بارك الله فيه
افضل المراقبين
@Yasmina zahra
تواجدها خلال شهر جانفي
كان ممتازا
افضل المواضيع
السلام عالزينين هاااو خييير عليكم شعال راكم ووين راكم وكيفاه راكم .....وارواحو واغلقو باب وراكم ريحو تشو كل واحد يشد بلاصة ...سيلونس راح نبدا نهدر وعلبالكم انا اذا نبدا نهدر ذبانة تنسى دور مهيم وانا نخمم ضرك دندنت بارح وانا بشبابي سارح ....زهرة سنين ....وكي...لا تمسك بيد زوجتك ،،،،،،،،،
www.4algeria.com
بسم الله السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة و حياكم الله و بياكم هذا ليس موضوعا من نسج الخيال بل هذا الأمر وقع معي اليوم أصبح من العرف السائد بيننا تدخل الجميع بين الأزواج فالنقد الهدام و الإزعاج و السعي لزرع الخلاف بين المرء و زوجته كحال السحرة الاشرار بالاستعانة بالشياطين من الجان...حلوى طبقات بالعسل وكريمة نيسلي من مطبخي
www.4algeria.com
المقادير 250 غ زبدة دايبة كاس عسل نص كاس سكر 4 صفار بيض نص مغرف كبيرة بيكاربونات فرينة الحشو كريمة الزبدة زبدة و نيسلي
www.4algeria.com
سيتحصل كل واحد من الأعضاء على وسام
شكر و عرفان
من ادارة اللمة
سيتحصل كل واحد من الأعضاء على وسام
شكر و عرفان
من ادارة اللمة
مع تحيات ادارة اللمة@سكون الفجر
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@يلوو شيش
@الامين محمد
@طموحة
@حلم كبير
@خووخه
@NAPOLA
@Amant liberti
@أم منيــــــر
@الصراحة راحة
@صمت النبض
@حاتم07
@آڸعيۉن آڸسۉد
@ملكة زوجي
@الفتاة الاميرة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@Adam dz
@صمت النبض
@زهور الشوق
@الطيب الجزائري84
@Autumn leaves
@السلطانة
@الملك الظليل
@ليليا مرام
@Ma$Ter
@Malika Tlm
@الوهم
@البشير البشير
@*amani*
@ناصر dz
@اميرة الالم
@اميرة المدائن
@طيور السلام
@سوار سوف
@عبدالرؤوف
@Soumia hadj mohammed
@rafid2
@فتى من الغد
@سعد606
@خيرة جانت
@خيرة الوهرانية
@خديجة ph
@آية نور اليقين
@sami44
@ناصر dz
آخر تعديل: