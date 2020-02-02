بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لله كل أمر بهذا الكون ..

كل ما يأتيك هو خير من الله ..

اصبر و توكل عليه ..

و دع ظنك بالله جميلا ..

قل الحمد لله على ما أصابك و لا تجزع ..

قل الحمد لله .. فإن للحمد فضل عظيم ..

" الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة ، كما أنها تملأ ما بين السماوت والأرض " ..

و الحمد لله من أحب الكلام إلى الله تعالى ..

الحمد لله رب العالمين بعدد حبات الرمال و قطرات المطر ..

إبحث عن السعادة بينك وبين نفسك ..

كل ما تفكر به ليس إلا سعادة مؤقتة .. إذا كان يتعلق بشيء بالدنيا

السعادة الحقيقية تلك التي تريح النفوس عند ذكرها ..

وتثير القلوب شوقا لها ..

وترسم بالعقول ومن جمالها تغيب العقول وتسرح بالأفق ..

ابذل جهدك من أجلها ..

افعل خيرا واحفظ نفسك من أجلها ..

فالجنة غاالية ولا مثيل لها ..

إجعل هدفك بحياتك ..

رضا الله ثم الجنة ..♡·`

الجنة اغلـى مِن كُل شيء ولا يستحق اي فعل نفعله يكون عائق لدخولنا لهَا !

واعلموا ان الذي خلق الظلام يرانا ويعلم نوايانا ماظهرنا وما اخفينا ..

إن كبر الله في قلبك استصغرت كل شيء في هذه الدُنيا الفانيه واستحيت من فعل اي ذنب !



- اللهم املئ قلوبنا محبتاً لك واقبالاً عليك وحياءً منك .