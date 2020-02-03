مراجعة كتاب فن اللامبالاة من تأليف مارك مانسون

كتاب فن اللامبالاة لعيش حياة تخالف المألوف من تأليف مارك مانسون، كتاب موجه لعشاق تطوير الذات والتنمية البشرية ومحبي أساليب تطوير الذات، يعتبر كتاب فن اللامبالاة سواء كتب تطوير الذات pdf أو النسخة الورقية من أحسن كتب التنمية البشرية التي ستساعدك على تطوير شخصيتك وزيادة ثقتك بنفسك، فهذا الكتاب سيساعدك دون أدنى شك في تطوير ذاتك.يتحدث مارك مانسون في كتاب فن اللامبالاة عن امر مهم سماهتشعر بها عند قراءة الكتاب. الكتاب يتحدث عن أن الانسان ليس بالضرورة أن يكون سعيدا وايجابيا طوال الوقت بل السعادة تكمن في التعامل الأحسن مع الشدائد التي تواجه المرء.يتناول كتاب فن اللامبالاة في فصوله عن كيفية مواجهة الانسان للصعاب التي تواجهه في حياته وكيف يمكن له التغلب عليها بطرق منطقية والتخلص من الخوف الذي يداهم المرء عند الشروع في القيام بأمر خارج المألوف.