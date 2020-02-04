متّى تكتب امرأة -امرأت في القرآن الكريم؟

البشير البشير

البشير البشير

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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من بلاغة القرآن الكريم

متّى تكتب امرأة -امرأت في القرآن الكريم؟

كل امرأة أضيفت إلى بعلها " زوجها " تكتب بالتاء المفتوحة، وجاءت في هذه المواضع:
{ امرأت عمران }
{ امرأت العزيز تراود }
{ امرأت العزيز }
{ امرأت فرعون }
{ امرأت نوح }
{ امرأت لوط }
{ امرأت فرعون إِذ قالت }

أمّا إذا جاءت بدون إضافة تكتب مربوطة :

" وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَ إِن تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "
الآية 128 سورة النساء
ومع باقي الآيات المباركات في القرآن الكريم

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في أمان الله
 
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