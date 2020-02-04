متّى تكتب امرأة -امرأت في القرآن الكريم؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



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من بلاغة القرآن الكريم



متّى تكتب

امرأة

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امرأت

في القرآن الكريم؟



كل امرأة أضيفت إلى بعلها " زوجها " تكتب بالتاء المفتوحة، وجاءت في هذه المواضع:

{

امرأت

عمران

}

{

امرأت

العزيز تراود

}

{

امرأت

العزيز

}

{

امرأت

فرعون

}

{

امرأت

نوح

}

{

امرأت

لوط

}

{

امرأت

فرعون إِذ قالت

}

أمّا إذا جاءت بدون إضافة تكتب مربوطة :

" وَ إِنِ

امْرَأَةٌ

خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَ إِن تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "

الآية 128 سورة النساء





ومع باقي الآيات المباركات في القرآن الكريم

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