مدى صحة المقولة (لا حياء في الدين)

السؤال:

يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: لا حياء في الدين؟































الجواب:



هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة مثلما قال ﷺ.. مثلما قالت المرأة للنبي ﷺ: "إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟"، فمعنى لا حياء في الدين يعني: لا حياء يمنع السؤال، والتعلم، والتفقه في الدين، الحياء لا يمنع.

أما إن كان المراد لا حياء في الدين، بالكلية، لا ما هو بصحيح، الرسول عليه السلام قال: الحياء من الإيمان فالحياء الذي يردعه عن المعاصي؛ من الإيمان الحياء من الإيمان، قال النبي ﷺ: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.

لكن إذا كان المراد: لا حياء في الدين: لا حياء يمنع من التعلم والسؤال؛ فهذا صحيح، الحياء لا يمنع بسؤالك عن دينك، والتفقه في الدين، فالحياء حياءان: حياء يمنع من التفقه في الدين، هذا ممنوع، ليس بحياء، والحياء الثاني: يمنعك من سيئ الأخلاق من المعاصي، فهذا حياء مطلوب، جاء به الدين، كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان فالحياء الذي يمنع من الشر شعبة من الإيمان، فإن الحياء خلق عظيم كريم، يمنع من أعمال الشر، ويحمل على الأفعال الطيبة. نعم.

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