استغفر الله العظيم وأتوب إليه ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امنياتك عالقة؟

أين أنت من الإستغفار؟! نصف ساعة يوميا تستغفر فيها مايقارب الألف كفيلة بإذن الله أن تفتح لك الأبواب وتحقق لك الأمنيات، أما قرأت وعد الله (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)

اجعل الإستغفار أساسا ليومك تجد منه الخير والراحة والسعادة، لاتقل لنفسك أن ذنبك لايغفر ،ثق بالله وكن قريبا منه فهو الغفور الرحيم، استغفر الله كثيرا وانهي نفسك عن الخطأ، للإستغفار معاني جميلة ،يكفي أنك ستكون مرتاح،

الإستغفار لايصنع الأمل فقط بل يرمم أحلامنا سريعا، فكلما أكثرت من الإستغفار زاد أملك بالله واقتربت من تحقيق أحلامك مهما كانت صعبة، عدا عن الفوز الأكبر الذي تجنيه من ثمرات الإستغفار وهو الجنة ونعيمها ،فعلى نوافذ السعادة يحكى أن الإستغفار مفتاحها.

بالإستغفار :تبدل سيئاتك حسنات، يأتي الرزق من حيث لاتعلم،استغفر الله، استغفر الله استغفر الله

افرد أصابعك وابدأ بالإستغفار دعها تشهد لك يوم القيامة

استغفر الله استغفارا ينقي النفوس من أوزارها

استعفر الله، استغفر الله، استغفر الله.