سيستجيب الله لك ولو بعد حين ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله فرجه أكبر مما تظن وتخطط،يأتيك من حيث لاتحتسب !من طريق مدهش لم تفكر فيه يوما ،لاتخسف ضنونك الجميلة به مع فظاظة ظروفك ،مهما كانت أوجاعك كبيرة ايمانك به يهونها ،مهما كانت آلامك شديدة رضاك بأقدراه يخففها ،مهما كانت حياتك صعبة إيمانك بمعيته يذللها لك

الله عز وجل ينظر إلى اعتقاد قلبك في لحظة البلاء ،وأول مايتخطفك الشيطان في هذه اللحظة، لذا عليك أن تحسن الظن بالله وتقول:أن القدر فيه من الخير ،والرفعة،والدفع إلى النجاح، والدفع إلى المنازل العلى،وأنني لو أحسنت التعامل معه فإن الله سيعطيني شيئا فوق الذي أتصور

في مقام دعائك لله تعالى:

لاتستعظم مطلوبك، ولاتستبعد غايتك، إنك مؤمن تعلم أن الله قدير على جميع أمرك، ولايعجزه شيئ في الأرض ولا في السماء ،نالك كل شيئ ،وإليه يرجع الأمر كله ،فادع الله وأنت موقن بالإجابة ..

سيسجيب الله لك

قريب جبار ذو الرحمة ربك