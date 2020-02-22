فاظفر بذات الدين :

فاظفر بالذات الدين فإن المرأة ذات الدين هي صلاح لك ولأبنائك ، قال عليه الصلاة والسلام " إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة " صحيح ابن ماجه وقال أيضاً " خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم ‌وقال أيضاً " ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضرب