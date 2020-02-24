احلام الطفولة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي اهل اللمة الاكارم
و حياكم الله و بياكم
للاطفال احلام بريئة
و اخرى جريئة
و غيرها بسيطة
و بعضها خيال لن يتحقق الا في عالم الرسوم المتحركة
لما كنا صغارا
حلمت ان امتلك قصرا من الحلوى كل شيء فيه من الحلوى بألوان جميلة
و كل أثاثه و جدرانه من الحلويات يعني تكون تمشي منبعد تخرج لسانك و تلحس الحيط ههههه
او تكون جالس عند طاولة و لما تنتهي من الكتابة يمكنك اكل الطاولة لأنها من الحلوى ههههه
و هكذا
حلمت ايضا ان اصل قوس قزح و ألعب فوق قوسه و ألوانه و اتزلحق
حلمت بضرب كرة القدم بقوة حتى يكون لها نار كالصاروخ هههههه
حلمت ان يكون لي لباس غير ممزق
حلمت ان يكون لي حذاء جميل غي مثقوب
حلمت بدراجة لونها احمر
حلمت ان يكون لي صدر آوي إليه و اقول ضميني ماما لأنني عندما كنت اخاف من الغول
لم اجد سوى وسادة بالية احتضنها و لم اجد الماما لأنها كانت غير مهتمة
حلمت ان يكون والدي بجنبي و انا افتخر به كبقية الاصحاب لكنه كان مسافرا او في المقهى
حلمت ان اكون طبيبا كبيرا
و حلمت ان يكون معدلي في البكالوريا فوق 18
حلمت بالسفر الى السعودية و ادير اكبر مستشفياتها المستشفى السعودي الألماني
حلمت بان تكون لي جمعية خيرية عالمية
للأسف لم و لن تتحقق
و الحمد لله على كثير نعمه
و انتم كيف كانت احلامكم
السلام عليكم احبتي اهل اللمة الاكارم
و حياكم الله و بياكم
للاطفال احلام بريئة
و اخرى جريئة
و غيرها بسيطة
و بعضها خيال لن يتحقق الا في عالم الرسوم المتحركة
لما كنا صغارا
حلمت ان امتلك قصرا من الحلوى كل شيء فيه من الحلوى بألوان جميلة
و كل أثاثه و جدرانه من الحلويات يعني تكون تمشي منبعد تخرج لسانك و تلحس الحيط ههههه
او تكون جالس عند طاولة و لما تنتهي من الكتابة يمكنك اكل الطاولة لأنها من الحلوى ههههه
و هكذا
حلمت ايضا ان اصل قوس قزح و ألعب فوق قوسه و ألوانه و اتزلحق
حلمت بضرب كرة القدم بقوة حتى يكون لها نار كالصاروخ هههههه
حلمت ان يكون لي لباس غير ممزق
حلمت ان يكون لي حذاء جميل غي مثقوب
حلمت بدراجة لونها احمر
حلمت ان يكون لي صدر آوي إليه و اقول ضميني ماما لأنني عندما كنت اخاف من الغول
لم اجد سوى وسادة بالية احتضنها و لم اجد الماما لأنها كانت غير مهتمة
حلمت ان يكون والدي بجنبي و انا افتخر به كبقية الاصحاب لكنه كان مسافرا او في المقهى
حلمت ان اكون طبيبا كبيرا
و حلمت ان يكون معدلي في البكالوريا فوق 18
حلمت بالسفر الى السعودية و ادير اكبر مستشفياتها المستشفى السعودي الألماني
حلمت بان تكون لي جمعية خيرية عالمية
للأسف لم و لن تتحقق
و الحمد لله على كثير نعمه
و انتم كيف كانت احلامكم