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مساعدة
عندي مشكل في بطاقة بايسرا اتمني ان تسااااااااااااعدوني
كاتب الموضوع
walidzidan
تاريخ النشر
منذ 48 دقيقة
الكلمات الدلالية
مشكل في بطاقة
W
walidzidan
:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أفريل 2016
المشاركات
11
النقاط
3
منذ 48 دقيقة
#1
Golden Man
:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
744
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
منذ 30 دقيقة
#2
قال walidzidan:
مشاهدة المرفق 122094
مشاهدة المرفق 122094
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هل قمت بتفعيل بطاقتك من قبل ؟
هل هاته أول معاملة لك بـ البطاقة؟
ارجو الرد على السؤالين حتى نستطيع مساعدتك ان شاء الله
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