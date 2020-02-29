تعقيب وهبته سبعا من عمري في سبيل لا شيء

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
659
النقاط
51
السلام عليكم
أولا اشكركم شكرا جزيلا على جميع ردودكم الطيبة بارك الله فيكم
ثانيا وددت الرد على بعض الردود
أكثر مالفت انتباهي قول أحد الإخوة الكرام اعرضي نفسك عليه أولا اخي الفاضل لا أستطيع تدمير عائلة صحيح اني احببته حد الجنون لكن مع ذلك لا يمكنني أن أتسبب في الأذى لزوجته التي لا تملك ادنى ذنب
هناك من قال لماذا لم تحاولي اظهار نفسك ولو بالتلميح له والله حاولت لكني لا أستطيع مثلا أن أبالغ لاني ارى بنات كيف يتصرفن امام الرجال لايقاعهم في شبكتهن أستغرب فعلا انا بطبعي من النوع الخجول جداااا وقد سبق وذكرت اني كنت أتعامل معه في حدود فقط لكن لاحظت في السنة الاخيرة أنه بدأ يتودد لي ويكثر السؤال عني وعن أحولي قد تكون كما ذكر أحد الإخوة هنا لم يرني مثلما رأيته قد يكون رأى فيا أختا او صديقة لا غير عكس ما رأيت أنا
رد آخر عندما قال لي أحد الإخوة ايضا هو تزوج المرأة الاولى وأعاد الزواج المرة الثانية ولم ينتبه لكِ فعلا صح لسانك اخي عند طلاقه المرة الاولى كنت لازلت أتواصل معه لضروف معينة حينها لمح لي بأنه ليس بخير وأنه في مشكل لكني لم أعره انتباها كبيرا لأني لم اعلم ما الموضوع
ما جعلني اضع مشكلتي هنا أولا وهو المهم والأهم طالما خفت ان يكون حبي له سببا في تدمير حياتي المستقبلية أي أخاف ان لا أكن نفس المشاعر لشريكي المستقبلي لأنه وبصراحة اصبحت عندي عقدة من الرجال أهاب وأخاف الزواج والرجال لدرجة التقزز وعذرا على هذا المصطلح
ثانيا إخوتي يقال ان مرآة المرء هي عينه وقد لاحظت عند مصادفتي له ذلك في عينيه كانت عينيه تشع فرحا ما اقصده هنا هو يعلم وانا متيقنة من ذلك اني عشقته في فترة ما فلماذا يبدي ردة فعل كهذه إن كان لم يخترني
شكرا لكم مجددا بارك الله فيكم وأرضاكم
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,249
النقاط
1,576
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
أختي الكريمة حسب وش شفت من الردود أن الأخ لم يكن يخبركي أن تذهبي وتعرضي نفسك لهذا الشاب الآن هو كان يتكلم عن الفترة التي كان فيها أعزبا أو مطلقا أنه عندما اردته زوجا لك كان من الأفضل لكي ان تعرضي نفسك عليه فإن بادلك الشعور سيتزوجك وإن لم يبادلك الشعور سوف يرفض وتنتهي استفساراتك وتساؤلاتك الكثيرة ..أن لا يبقى الأمر مجرد اوهام تضيع وقتك إنما يجسد واقعيا .. أما الآن فقال أنه يجب عليك الإبتعاد وأن لا تفكري فيه مرة ثانية فهو متزوج وانتهى الأمر .. هنا لأوضح لك فقط قول الأخ

ثانيا حبيبتي يا غاليتي نصيحتي لكي كفتاة أن لا تفكري بهاته الطريقة مطلقا اسحبي كل هاته الأفكار من عقلك إنه أمر سهل جدا يظهر لك فقط أنه صعب هو قرار قوي اتخذيه .. لن أقول لك إنسيه سأقول لك إملئي فراغات وقتك بالطاعات والعبادة أصلحي نفسك يوميا أضيفي لحياتك نوعا من الجمال لا أقصد أنك لست كذلك لكننا جميعا مقصرون ويجب علينا ملئ فراغاتنا بالعبادة .. ركزي في أمور كثيرة يجب عليك التركيز عليها الحياة ليست زواج فحسب وليست رجل أكيد
وانتظري الزوج الذي سيأتيك من الباب يطلب يدك من أهلك فكري قليلا وستجديه أحسن بكثير من هذا الشخص على الأقل هو رآك الشريكة المثالية لحياته واختارك بدل كل بنات اليوم و اختارك أما لأولاده هذا الشخص فقط جدير بأن تعطيه الإهتمام والحب الكافي
نصيحتي لك أن لا تمنحي قلبك لمن هب ودب امنحيه للرجل الصح زوجك .. أما الآن فركزي في حياتك وطاعاتك وكل شيء في وقته يكون أجمل ..وفقك الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top