السلام عليكم

أولا اشكركم شكرا جزيلا على جميع ردودكم الطيبة بارك الله فيكم

ثانيا وددت الرد على بعض الردود

أكثر مالفت انتباهي قول أحد الإخوة الكرام اعرضي نفسك عليه أولا اخي الفاضل لا أستطيع تدمير عائلة صحيح اني احببته حد الجنون لكن مع ذلك لا يمكنني أن أتسبب في الأذى لزوجته التي لا تملك ادنى ذنب

هناك من قال لماذا لم تحاولي اظهار نفسك ولو بالتلميح له والله حاولت لكني لا أستطيع مثلا أن أبالغ لاني ارى بنات كيف يتصرفن امام الرجال لايقاعهم في شبكتهن أستغرب فعلا انا بطبعي من النوع الخجول جداااا وقد سبق وذكرت اني كنت أتعامل معه في حدود فقط لكن لاحظت في السنة الاخيرة أنه بدأ يتودد لي ويكثر السؤال عني وعن أحولي قد تكون كما ذكر أحد الإخوة هنا لم يرني مثلما رأيته قد يكون رأى فيا أختا او صديقة لا غير عكس ما رأيت أنا

رد آخر عندما قال لي أحد الإخوة ايضا هو تزوج المرأة الاولى وأعاد الزواج المرة الثانية ولم ينتبه لكِ فعلا صح لسانك اخي عند طلاقه المرة الاولى كنت لازلت أتواصل معه لضروف معينة حينها لمح لي بأنه ليس بخير وأنه في مشكل لكني لم أعره انتباها كبيرا لأني لم اعلم ما الموضوع

ما جعلني اضع مشكلتي هنا أولا وهو المهم والأهم طالما خفت ان يكون حبي له سببا في تدمير حياتي المستقبلية أي أخاف ان لا أكن نفس المشاعر لشريكي المستقبلي لأنه وبصراحة اصبحت عندي عقدة من الرجال أهاب وأخاف الزواج والرجال لدرجة التقزز وعذرا على هذا المصطلح

ثانيا إخوتي يقال ان مرآة المرء هي عينه وقد لاحظت عند مصادفتي له ذلك في عينيه كانت عينيه تشع فرحا ما اقصده هنا هو يعلم وانا متيقنة من ذلك اني عشقته في فترة ما فلماذا يبدي ردة فعل كهذه إن كان لم يخترني

شكرا لكم مجددا بارك الله فيكم وأرضاكم