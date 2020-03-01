إختبارات في مـادة الرياضيات للفصل الثاني (حديثة)

bouabdallah45
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 فيفري 2018
- المشاركات
- 12
- النقاط
- 2
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جزائر
بدون إطالة في المقدمة أقدم لكم مجموعة من الإختبارات الجديدة في مادة الرياضيات للفصل الثاني، أتمنى للجميع التوفيق بحول الله
للتحميل إضغط على رقم الموضوع، أما طريقة التحميل فهي مشروحة في الأسفل
الموضوع 01
الموضوع 02
الموضوع 03
الموضوع 04
الموضوع 05
•• | طريقة التحميل | ••
بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقع
ثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغط على next page
بعدها إنتظر 10 ثواني ثم إنزل إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغط على create download link
و أخيراً إنزل إلى منتصف الصفحة و إضغط على download file لتبدأ عملية تحميل الكتاب على جهازك.. !