إختبارات في مادة الفـيزياء للـفصل الثاني |• 2 ثانوي •

bouabdallah45
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بدون إطالة في المقدمة أقدم لكم مجموعة من الإختبارات الجديدة في مادة العلوم الفيزيائية للفصل الثاني، أتمنى للجميع التوفيق بحول الله
للتحميل إضغط على رقم الموضوع، أما طريقة التحميل فهي مشروحة في الأسفل
الموضوع 01
الموضوع 02
الموضوع 03
الموضوع 04
الموضوع 05
•• | طريقة التحميل | ••
بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقع
ثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغط على next page
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|إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
بعدها إنتظر 10 ثواني ثم إنزل إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغط على create download link
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|إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
و أخيراً إنزل إلى منتصف الصفحة و إضغط على download file لتبدأ عملية تحميل على جهازك.. !
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