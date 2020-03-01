إختبارات في مادة العــلوم الطبيعية للفـصل الثاني (جديدة)

bouabdallah45
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 فيفري 2018
- المشاركات
- 12
- النقاط
- 2
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جزائر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
مع إقتراب موعد الإختبارات الفصل الثاني للسنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية أقدم لكم بعض الإختبارات في مادة العلوم الطبيعية للتحضير للجيد
للتحميل إضغط على رقم الموضوع
من لا يعرف طريقة التحميل فهي مشروحة في أسفل
الموضوع 01
الموضوع 02
الموضوع 03
الموضوع 04
الموضوع 05
طريقة التحميل ||
بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقع
ثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغط على next page
بسم الله الرحمن الرحيم
مع إقتراب موعد الإختبارات الفصل الثاني للسنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية أقدم لكم بعض الإختبارات في مادة العلوم الطبيعية للتحضير للجيد
للتحميل إضغط على رقم الموضوع
من لا يعرف طريقة التحميل فهي مشروحة في أسفل
الموضوع 01
الموضوع 02
الموضوع 03
الموضوع 04
الموضوع 05
طريقة التحميل ||
بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقع
ثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغط على next page
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
بعدها إنتظر 10 ثواني ثم إنزل إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغط على create download link
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
و أخيراً إنزل إلى منتصف الصفحة و إضغط على download file لتبدأ عملية تحميل الكتاب على جهازك.. !
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
بالتوفيق للجمــيع