إختبارات في مادة العــلوم الطبيعية للفـصل الثاني (جديدة)

bouabdallah45

bouabdallah45

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 فيفري 2018
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
مع إقتراب موعد الإختبارات الفصل الثاني للسنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية أقدم لكم بعض الإختبارات في مادة العلوم الطبيعية للتحضير للجيد

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طريقة التحميل ||
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ثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغط على next page​
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بعدها إنتظر 10 ثواني ثم إنزل إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغط على create download link​
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و أخيراً إنزل إلى منتصف الصفحة و إضغط على download file لتبدأ عملية تحميل الكتاب على جهازك.. !​
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بالتوفيق للجمــيع
 
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