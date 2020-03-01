إختبارات في مادة العــلوم الطبيعية للفـصل الثاني (جديدة)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهبسم الله الرحمن الرحيممع إقتراب موعد الإختبارات الفصل الثاني للسنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية أقدم لكم بعض الإختبارات في مادة العلوم الطبيعية للتحضير للجيدللتحميل إضغط على رقم الموضوعمن لا يعرف طريقة التحميل فهي مشروحة في أسفلطريقة التحميل ||بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقعثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"ثم إضغط على next page​