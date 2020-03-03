ضآحكة مستبشرة
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#تزوج
فإن خفت من إختيار الزوجة فاستعن بالاستخار والاشتشارة وما خاب من إستخار وماندم إستشار!
#تزوج
فإن خفت من المصاريف ومؤونة الأسرة ومن الفقر، فاستعذ بالله من الشيطان، واعلم أن هذا لمة شياطينة ألم تسمع قول الله تبارك و تعالى ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحساء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ) #البقرة268
#تزوج
فإن خفت من الأولاد والعيلة فتذكر أن الله هو الرزاق، وان الزواج طريق الغنى بإذن الله تعالى :
( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم )
#النور32
#تزوج
فإن خفت أن يشغلك الزواج عن العلم... فاعلم أن هذه لمة شيطانية... فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في الزواج ولو كان يتعارض مع طلب العلم لما رغب فيه بل رأينا في واقع الحياة أن يتزوج يسهل عليه العلم والتحصيل والتزام طريق الخير أكثر من غيره.
#تزوج
بحسنة الخلق مع بعض الجمال المقبول ترتاح الذين جربوا وعرفوا جمال النساء وحالهن يقولون :
بالعشرة وحسن المعاملة كل شيء يتغير كيف؟
يقول :انا تزوجت إمرأة ذات جمال شديد لكن لما عاشرتها ورأيتها مغرورة ومتكبرة ولا تحسن عمل البيت ولا تحسن التعامل معي ولا أسمع منها الكلام مايعجبني صرت اكرهها صرت لما أراها بجمالها اكرهها.
يقول : ماشعرت بلذة الزواج وبلدة السعادة الزوجية وبلدة اني زوج وهده زوجة إلا لما طلقتها وتزوجت إمرأة ثانية أقل جمالا منها، بل تكاد تكون في مستوى العادي، شعرت بالراحة والسكون الذي ذكره القرآن في العلاقة بين الرجل وزوجته، فالجمال الحقيقي هو جمال المعاملة جمال الأخلاق جمال حسن التبعل بين المرأة وبين زوجها..
فالمرأة بحسن خلقها وحسن تبعلها وقيامها بشأن زوجها طعامه ولبسه وولده وبيته، حري انه إذا نظر إليها سرته.
مايضع الرجل بجمال يشعر معه بالقهر!؟
ماذا تصنع جمال إمرأة ماترتاح في حياتك معها، لا في طعام ولا لبس ولا تربية ولد ولا في معاملة؟!
الجمال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان أن يبحث عنه هو جمال الأخلاق والدين مع المستوى المقبول من الجمال.
وإعلم يااخي أن جمال الوجه بضاعة زائلة، وإن جمال الروح والخلق هو البضاعة القائمة والمستمرة معك في حياتك الزوجية، فلا تلبث السنين والايام أن تضع بصمتها على جمال وجهها...
#محمد_بن_عمر_بزمول
فإن خفت من إختيار الزوجة فاستعن بالاستخار والاشتشارة وما خاب من إستخار وماندم إستشار!
#تزوج
فإن خفت من المصاريف ومؤونة الأسرة ومن الفقر، فاستعذ بالله من الشيطان، واعلم أن هذا لمة شياطينة ألم تسمع قول الله تبارك و تعالى ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحساء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ) #البقرة268
#تزوج
فإن خفت من الأولاد والعيلة فتذكر أن الله هو الرزاق، وان الزواج طريق الغنى بإذن الله تعالى :
( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم )
#النور32
#تزوج
فإن خفت أن يشغلك الزواج عن العلم... فاعلم أن هذه لمة شيطانية... فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في الزواج ولو كان يتعارض مع طلب العلم لما رغب فيه بل رأينا في واقع الحياة أن يتزوج يسهل عليه العلم والتحصيل والتزام طريق الخير أكثر من غيره.
#تزوج
بحسنة الخلق مع بعض الجمال المقبول ترتاح الذين جربوا وعرفوا جمال النساء وحالهن يقولون :
بالعشرة وحسن المعاملة كل شيء يتغير كيف؟
يقول :انا تزوجت إمرأة ذات جمال شديد لكن لما عاشرتها ورأيتها مغرورة ومتكبرة ولا تحسن عمل البيت ولا تحسن التعامل معي ولا أسمع منها الكلام مايعجبني صرت اكرهها صرت لما أراها بجمالها اكرهها.
يقول : ماشعرت بلذة الزواج وبلدة السعادة الزوجية وبلدة اني زوج وهده زوجة إلا لما طلقتها وتزوجت إمرأة ثانية أقل جمالا منها، بل تكاد تكون في مستوى العادي، شعرت بالراحة والسكون الذي ذكره القرآن في العلاقة بين الرجل وزوجته، فالجمال الحقيقي هو جمال المعاملة جمال الأخلاق جمال حسن التبعل بين المرأة وبين زوجها..
فالمرأة بحسن خلقها وحسن تبعلها وقيامها بشأن زوجها طعامه ولبسه وولده وبيته، حري انه إذا نظر إليها سرته.
مايضع الرجل بجمال يشعر معه بالقهر!؟
ماذا تصنع جمال إمرأة ماترتاح في حياتك معها، لا في طعام ولا لبس ولا تربية ولد ولا في معاملة؟!
الجمال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان أن يبحث عنه هو جمال الأخلاق والدين مع المستوى المقبول من الجمال.
وإعلم يااخي أن جمال الوجه بضاعة زائلة، وإن جمال الروح والخلق هو البضاعة القائمة والمستمرة معك في حياتك الزوجية، فلا تلبث السنين والايام أن تضع بصمتها على جمال وجهها...
#محمد_بن_عمر_بزمول