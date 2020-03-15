ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 16 جوان 2009
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- 8,994
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- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بي عندكم وأهلا بكم عندي هاهي عودتنا بإذن الله لهذا الصرح المحترم ولقسمي المفضل
شيء من الخوف
خوف يعم العالم بأسره ...علمهم وسلاحهم وتطورهم ....
النت التي جمعت العالم وجعلته عالما صغيرا جاء فيروس لفرق بين الدول ويغلق كل حاكم باب دولته وبل ربنا سنصل الى غلق غرفة وعزل بعضنا البعض
المشكل ليس في كورونا أو غيره ....
بل في خوفنا ....الخوف من ماذا ؟
اتراه خوفنا من الموت؟...الموت موجود معنا وحولنا ...الخوف من طريقة الموت؟..أم أنه الخوف من أنه عقاب من الله ...؟!
وهنا مربط الفرس ....أن نصل لزمان تغلق فيه أبواب الكعبة منع الناس من زيارة بيت الله ....ألم يكن أجدر أن نلجأ لبيت الله للدعاء اليس هو المكان الأنسب للهروب اليه ...ففروا إلى الله ..لكن أمتنا فرت من الله
شيء من الخوف لامس قلوبنا ..الصراحة اخاف من فكرة ان اتوجه للعمرة أحبها جدا وتمنيتها وعدة مرات حلمت أنني هناك لكن أحس بالرعب ما ان لو ذهبت ووضعت قدمي هناك ورأيت الكعبة أحيانا أتخيلها أموت رعبا أشعر أنني بين يداي الله رعب وفوبيا تجعلني احيانا اتهرب من فكرة زيارة الكعبة ...نفس الخوف يتملكني بسبب هذا الفيروس ليس خوفا من الموت كيف أشرح لكم هو الخوف أننا بين يداي الله ونعاقب على أفعالنا ...الزلزال بالنسبة لي فوبيا رقم واحد ابقى شهرين بعد زلزال انام في خيمة خارج المنزل ...لشعوري ان الارض اهتزت بأمر من الله عاقبني عليه. ...خوفي الكبير من اشارات من الله اعيشه هاته الأيام
شيء من الخوف زاركم ىولما؟ ....الفيروس الشبح الذي أرعب العالم بأسره تراه ماذا حمل معه من رسائل .
اليس هو الوقت لنتوب الى الله ان لم يكن الوقت قد فاتنا ..
استغفر الله وأتوب اليه
دعواتكم ليرفع الله عن أمته هذا الوباء
وماذا بقي بعد غلق المساجد وتقصير الخطب غفرانك ربي واليك المصير
شكرا لكم
أهلا بي عندكم وأهلا بكم عندي هاهي عودتنا بإذن الله لهذا الصرح المحترم ولقسمي المفضل
شيء من الخوف
خوف يعم العالم بأسره ...علمهم وسلاحهم وتطورهم ....
النت التي جمعت العالم وجعلته عالما صغيرا جاء فيروس لفرق بين الدول ويغلق كل حاكم باب دولته وبل ربنا سنصل الى غلق غرفة وعزل بعضنا البعض
المشكل ليس في كورونا أو غيره ....
بل في خوفنا ....الخوف من ماذا ؟
اتراه خوفنا من الموت؟...الموت موجود معنا وحولنا ...الخوف من طريقة الموت؟..أم أنه الخوف من أنه عقاب من الله ...؟!
وهنا مربط الفرس ....أن نصل لزمان تغلق فيه أبواب الكعبة منع الناس من زيارة بيت الله ....ألم يكن أجدر أن نلجأ لبيت الله للدعاء اليس هو المكان الأنسب للهروب اليه ...ففروا إلى الله ..لكن أمتنا فرت من الله
شيء من الخوف لامس قلوبنا ..الصراحة اخاف من فكرة ان اتوجه للعمرة أحبها جدا وتمنيتها وعدة مرات حلمت أنني هناك لكن أحس بالرعب ما ان لو ذهبت ووضعت قدمي هناك ورأيت الكعبة أحيانا أتخيلها أموت رعبا أشعر أنني بين يداي الله رعب وفوبيا تجعلني احيانا اتهرب من فكرة زيارة الكعبة ...نفس الخوف يتملكني بسبب هذا الفيروس ليس خوفا من الموت كيف أشرح لكم هو الخوف أننا بين يداي الله ونعاقب على أفعالنا ...الزلزال بالنسبة لي فوبيا رقم واحد ابقى شهرين بعد زلزال انام في خيمة خارج المنزل ...لشعوري ان الارض اهتزت بأمر من الله عاقبني عليه. ...خوفي الكبير من اشارات من الله اعيشه هاته الأيام
شيء من الخوف زاركم ىولما؟ ....الفيروس الشبح الذي أرعب العالم بأسره تراه ماذا حمل معه من رسائل .
اليس هو الوقت لنتوب الى الله ان لم يكن الوقت قد فاتنا ..
استغفر الله وأتوب اليه
دعواتكم ليرفع الله عن أمته هذا الوباء
وماذا بقي بعد غلق المساجد وتقصير الخطب غفرانك ربي واليك المصير
شكرا لكم