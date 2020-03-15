حب ليس له مثيل من مصري للجزائر

مصري مواليد الجزائر
:: عضو شرفي ::
في بداية انتشار الانترنت في مصر وتوافره في مقاهي الانترنت، كنت اجمع ما احصل عليه من معلومات ومواد عن الجزائر الحبيبة، وتجمع لدي بعد سنين مجموعة كبيرة من المواد، نسختها على اسطوانات للحفاظ عليها، ومع زيادة انتشار الانترنت في مصر، وانتشاره في البيوت لم أجد داعي للإستمرار في حفظ مثل هذه المواد، إلي جانب صعوبة الأمر، وقد تزامن ذلك مع او قبل بقليل تعرفي على أحد المنتديات الجزائرية، والتي بها بدأت مرحلة جديدة في علاقتي مع الجزائر الحبيبة وأهلها ..
اسطوانات الجزائر هي امتداد لمفكرة الجزائر والتي نشرت عنها فيديو سابق، والتي كنت أدون فيها ما أعلمه عن الجزائر وقت الصغر وقبل ظهور الانترنت في مصر للعامة، وكانت مصادري: مكتبة المدرسة او اذاعات صوت العرب ومونت كارلو او الصحافة المصرية.
تشمل اسطوانات الجزائر مجموعة كبيرة من المقالات والموضوعات عن الجزائر وتاريخها ورموزها الوطنية، صور لولايات الجزائر وشخصياتها الوطنية ولثورة نوفمبر، وغيرها من الصور ، كما تشمل فيديوهات قصيرة عن الجزائر العاصمة ووهران وجزء من فيلم حرب الجزائر، وأغاني وطنية جزائرية، وأيضا تجد فيها بعض أعداد من جريدة الخبر وعددها الاسبوعي، وبعض المجلات والاعداد الخاصة، ومجموعة من روابط المواقع الجزائرية المعروفة لي انذاك. الحقيقة أن المحتوى كبير، وغالي على قلبي، وضمن مجموعة من الذكريات العزيزة علي، وأحيانا أتعجب كيف جمعت هذا الحجم من المواد مع قيود تلك الفترة من التكلفة المادية، وطريقة نقل البيانات، وضعف المحتوى العربي عن الجزائر أنذاك. ويزول عجبي حينما يجيب قلبي."
مصري ولدت في الجزائر، وولد حبها في قلبي. غادرتها صغيراً، ولم أزرها مرة أخرى حتى الحين. أحكي لكم عن قصة حبي للجزائر، ورحلتي في التعرف عليها. أحكي عن مشاعري خلال تلك الرحلة النفسية، وعن محطات ومواقف وذكريات خاصة بحبي الجزائر.
قائمة الفيديوهات عن الجزائر الحبيبة حكايتي مع الجزائر - YouTube
مع تحياتي/ محمد كمال مصري مواليد الجزائر