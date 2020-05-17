أمور تجعل مصري يفتخر بالجزائر: حب بالقلب أم بالعقل؟

هل حبنا للجزائر مجرد حب غريزي بالفطرة؟! هل فخرنا بالجزائر مجرد تعصب ناتج عن ميل عاطفي فقط؟هل حبنا للجزائر يشمل حب عقلاني له أسانيده؟في هذه الفيديو أحاول الإجابة على تلك التساؤلات من واقع تجربتي الشخصية وطبيعة علاقتي بالجزائر الحبيبة ورحلتي في التعرف عليها.مصري ولدت في الجزائر، وولد حبها في قلبي. غادرتها صغيراً، ولم أزرها مرة أخرى حتى الحين. أحكي لكم عن قصة حبي للجزائر، ورحلتي في التعرف عليها. أحكي عن مشاعري خلال تلك الرحلة النفسية، وعن محطات ومواقف وذكريات خاصة بحبي الجزائر.