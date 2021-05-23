الفطر الاسود و علاقته بوباء كورونا

ما هو مرض الفطر الأسود وما علاقته بكورونا

ينتج “الفطر الأسود” عن العفن الموجود بالبيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي.