تعهـــد و إلتـــزام ـ أنا متطوع ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,779
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
أنا متطوع
أعلن تطوعي للعمل لخدمة الشعب الجزائري و الوطن
في حال استدعت الظروف أي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة
و خاصة إذا إذا قدر الله و دخلنا مرحلة الحجر الصحي في حال ما إذا انتشر المرض (الكورونا)
أنا متطوع إذا احتاجت الجزائر إلى يد عاملة لتوزيع
حاجيات المواطنين تحت الحجر الصحي من أكل و شرب و غيرها
متطوع إذا احتاجت الجزائر إلى يد عاملة في جمع التبرعات و التنظيف و التوعية و التحسيس
أنا متطوع و مستعد لإعطاء وقتي و جهدي في سبيل الله و الوطن و ترقية لسلوك المواطنة و مؤمن شديد الإيمان بمسؤولية المجتمع المدني في إدارة الأزمات
إذا كنت متطوع ادعم هذه المبادرة و أعلن استعدادك
أنا متطوع
أنا في خدمة وطني الجزائر
أعلن تطوعي للعمل لخدمة الشعب الجزائري و الوطن
في حال استدعت الظروف أي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة
و خاصة إذا إذا قدر الله و دخلنا مرحلة الحجر الصحي في حال ما إذا انتشر المرض (الكورونا)
أنا متطوع إذا احتاجت الجزائر إلى يد عاملة لتوزيع
حاجيات المواطنين تحت الحجر الصحي من أكل و شرب و غيرها
متطوع إذا احتاجت الجزائر إلى يد عاملة في جمع التبرعات و التنظيف و التوعية و التحسيس
أنا متطوع و مستعد لإعطاء وقتي و جهدي في سبيل الله و الوطن و ترقية لسلوك المواطنة و مؤمن شديد الإيمان بمسؤولية المجتمع المدني في إدارة الأزمات
إذا كنت متطوع ادعم هذه المبادرة و أعلن استعدادك
أنا متطوع
أنا في خدمة وطني الجزائر