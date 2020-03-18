تعهـــد و إلتـــزام ـ أنا متطوع ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,779
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
أنا متطوع
أعلن تطوعي للعمل لخدمة الشعب الجزائري و الوطن
في حال استدعت الظروف أي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة
و خاصة إذا إذا قدر الله و دخلنا مرحلة الحجر الصحي في حال ما إذا انتشر المرض (الكورونا)
أنا متطوع إذا احتاجت الجزائر إلى يد عاملة لتوزيع
حاجيات المواطنين تحت الحجر الصحي من أكل و شرب و غيرها
متطوع إذا احتاجت الجزائر إلى يد عاملة في جمع التبرعات و التنظيف و التوعية و التحسيس
أنا متطوع و مستعد لإعطاء وقتي و جهدي في سبيل الله و الوطن و ترقية لسلوك المواطنة و مؤمن شديد الإيمان بمسؤولية المجتمع المدني في إدارة الأزمات

إذا كنت متطوع ادعم هذه المبادرة و أعلن استعدادك
أنا متطوع
أنا في خدمة وطني الجزائر
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