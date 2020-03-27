من الشارع (٢) .. تحول فيروس كورونا من قاتل إلى بطل كوميدي !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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كيف أحوالكم معشر اللماويين

أرحب بكم جميعا ..

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في هذه الأسطر سأتناول واحدا من مواقف الناس والشارع حدثت معي شخصيا حول حديث هذه الأيام وهو فيروس كورونا ..



تحدث الأعضاء حول جوانب كثيرة لهذه الحرب الفيروسية ..

من حالة عدم الاكتراث بالموضوع ،،

مثل موضوع الأستاذ @فريد أبوفيصل



والاستاذ @جليلوس ، وكذلك @السلطانة

أيضا موضوع @sami44

الذي حكى فيه تفاصيل حالات الهروب والخوف التي حكمت البعض في صورة أخرى للحديث حول هذا الموضوع

لكن هناك ظاهرة أخرى ،، وهي تعني جانبا آخرا من حالة اللاوعي واللا إدراك عند بعض الناس من الأبطال كما أسماهم البعض ..

هذا الجانب هو جانب ، السخرية .. وتحويل هذه الحادثة إلى موضوع للكوميديا واضحاك الناس ..، وبعض في الأحيان التلاعب بمشاعرهم ..

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قبل ثلاثة أسابيع تقريبا جاءت أحد قريباتنا من الامارات بعد عودتها من رحلة علاج طويل ..

ذهبنا لزيارتها ونحكي معها .. الحمدلله ع سلامتك ..

في هذيك الفترة ماكان الناس مهتمين بكورونا كثير ..

المهم بعد اسبوع من زيارتنا ، جات مجموعة ثانية من النساء من منطقة أخرى لزيارتها وكان حديث الناس كورونا .. المهم بعد إلحاح أمي على الزيارة قلت نزور ونتوكل على الله ،، وفيه مسنين وكذا نسلم من بعيد ..



دخلنا وقعدنا ، بعد دقائق .. وحدة من الحاضرات بدأت تسعل بشدة ، و توجه فمها للمحيطين متعمدة ،،

استغربت تصرفها وبدأت تمثل أعراض السعال والاختناق والجميع يضحك .. وتقول كورونا وصلني صار لي أيام ما أنام وكذا .. ورجعت كملت تسعل ..

فيه مسنات كانوا قاعدين خافوا مساكين واعتقدوا الموضوع جد ،، قالوا طيب ليش تجين ، أو تلثمي ..



قالت ما أبغى أموت لحالي ، بأخذكم معاي كلكم .. مافي أحد أحسن من أحد !!

والمصيبة الكل كان يضحك ويستهبل .. والله المستعان ..

خرجت للغرفة الثانية كانت بنتهم مزكمة ،، قالوا كورونا كورونا ،، خليك برع .. وذيك تعبانة مسكينة وهم قاعدين ينكتوا ويتصنعوا أعراضه !



عجزت أفهم ثقافة هولاء الناس ..

ليش كذا .. هذا مرض الواحد يقول الحمدلله الذي عافانا .. الحمدلله ع العافية ..

لماذا الاستهزاء ، إلى هذه الدرجة وصلت حالة اللا انسانية ..

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واحد عطس قله يرحمك الله .. مش كورونا كورونا ..

انت منبوذ ،، محجور .. كلك جراثيم وفيروساات !بضاعة صينية .. استغفروا ربكم ..

وبعدها قهقهة وضحك ..

مشهد مقزز والله !

دون مراعاة لمشاعر الآخرين ،،

يطلقون حملة من السخرية والاستهزاء .،،

بعض الناس عنده خوف والبعض نوبات هلع وقلق ..

حسوا ببعضكم ولو قليلا ..



طبعا غير النكت السخيفة والكلام الفاضي ..

و أتوقع ذا الشيء صاير عندكم ..



في مثل هذه الحال ماذا يسعك أن تقول ..

وكيف ومتى وصلنا لهذه الحال ..

أصبح حالنا يبكي الحجر

الله يصلحنا

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مع تقديري

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