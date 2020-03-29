علاج الكورونا بالكلوروكين .. ما الجديد؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .





اما بعد، فقد كثر هذه الايام الحديث على امكانية علاج وباء الكورونا بمادة الكلوروكين la chloroquine ، ولهذا حبيت نوضح شوية يخصوص واش راه صاري في العالم

أولا : ما هي مادة الكلوروكين ؟



la chloroquine هي دواء تم تصنيعه منذ العديد من السنين ( منذ 1934) ويستخدم اساسا في الحد من داء الملاريا le paludisme وكذا في علاج بعض امراض الروماتيزم (polyarthrite rhumatoïde et certains lupus)



ثانيا : الآثار الجانبية Les effets secondaires



الاثار الجانبية للكلوروكين هي عديدة ومتعددة ولهذا هناك بعض الاطباء من ينصح بعدم استعمالها، اذكر منها :



اضطرابات الجهاز الهضمي مع الغثيان والقيء والإسهال.



Des reactions allergiques ، اضطراب شبكية العين rétinopathies



الأرق ، الاكتئاب ، القلق ، اضطراب النوم ، des hallucinations …



نقص السكر في الدم hypoglycémies



اضطرابات ضربات القلب Des troubles de rythmes cardiaques



la chloroquine هي دواء تم تصنيعه منذ العديد من السنين ( منذ 1934) ويستخدم اساسا في الحد من داء الملاريا le paludisme وكذا في علاج بعض امراض الروماتيزم (polyarthrite rhumatoïde et certains lupus)الاثار الجانبية للكلوروكين هي عديدة ومتعددة ولهذا هناك بعض الاطباء من ينصح بعدم استعمالها، اذكر منها :اضطرابات الجهاز الهضمي مع الغثيان والقيء والإسهال.Des reactions allergiques ، اضطراب شبكية العين rétinopathiesالأرق ، الاكتئاب ، القلق ، اضطراب النوم ، des hallucinations …نقص السكر في الدم hypoglycémiesاضطرابات ضربات القلب Des troubles de rythmes cardiaques



ثالثا: وباء الكورونا والكلوروكين :





الأبحاث الجارية حاليا اثبتت ان مادة الكلوروكين تستطيع ايقاف ومنع دخول الفيروس إلى الخلايا وذلك بايقاف عملية تكاثره داخل جسم الانسان,



هذا ما توصل اليه العلماء اثناء تجاربهم، ولكن باش نديرو لقاح لازملنا بزاف وقت ، لانو عندو بزاف خطوات وهذا راح يستغرق من عام حتى 18 شهر... ولكن هاذي مدة كبيرة خاصة وان الفيروس ينتشر بشكل رهيب ..



ولهذا كاين بعض الفرق الطبية اللي بدات تجرب الدواء من دون المرور بمختلف المراحل اللازمة وذلك نظرا لضيق الوقت ، ونجد منها فريق البروفيسور الفرنسي Pr Didier Raoult والذي قام بتجربة الدواء في مرحلة اولى عند 25 شخص وقد كانت النتائج مبهرة، حيث ان الفيروس بقي عند 25 % فقط بعد 6 ايام من بدء الدواء,



هذا وقد نشر الفريق الفريس قبل الامس (27 مارس) نتائج المرحلة الثانية اين قام بتجربة الدواء عند 80 شخص وقد كانت ممتازة ايضا ، فقد تماثل حوالي 80 % من الاشخاص للشفاء في ظرف 8 ايام,





هذا ويتم تجربة الدواء حاليا عند 600 شخص في مختلف الدول الأوروبية ، في انتظار النتائج في قادم الايام ان شاء الله.







وأخيرا ، وبالرغم من الاعراض الجانبية المتعددة لهذا الدواء ، الا ان استعماله بات ملحا خاصة مع ارتفاع عدد الحالات والوفيات وخصوصا ان الدواء يتم استعماله منذ القدم..







في انتظار ظهور النتائج الجديدة ، نتمنى ان يبقى كل واحد منكم في بيته لتجنب انتقال العدوى ​