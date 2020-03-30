FDA توافق على استخدام الكلوروكين والهيدروكسى كلورين لعلاج كورونا

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على استخدام عقارين يستخدمان لعلاج الملاريا فى معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وقالت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية ،فى بيان لها أمس الأحد أنه يمكن وصف عقارى الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين للمراهقين والبالغين المصابين بكوفيد 19، كعلاج مناسب، عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الغذاء والدواء FDA ترخيص استخدام طوارئ هو الأول لعقار له صلة بكوفيد 19 فى الولايات المتحدة، وفقا للبيان.









وأوضحت نيوزويك ، أنه فى الوقت الراهن لا يوجد عقار محدد لكوفيد 19، الذى أصاب مئات الآلاف من الأشخاص. ويستخدم الكلووروكين والهيدروكسى كلوروكين لعلاج أمراض منها الملاريا، وقد أظهر نشاطا فى الدراسات المعملية ضد فيروسات كورونا، ومنها الفيروس الذى يسبب مرض كوفيد 19، بحسب وزارة الصحة الأمريكية.







وتشير تقارير غير مؤكدة غلى أن هذه الأدوية قد تقدم بعض الفائدة فى علاج مرضى كوفيد 19 فى المستشفى، وهناك حاجة لإجراء تحارب سريرية لتقديم دليل علمى على أن هذه العلاجات فعالة.











وبموجب تفويض الطوارئ ، يجب إعطاء مقدمى الرعاية الصحية والمرضى أوراق حقائق تحدد المخاطر المعروفة وتفاعلات الأدوية ، ونوهت الصحة الأمريكية إلى أنها قبلت 30 مليون جرعة من كبريتات هيدروكسى كلوروكين من أحد أذرع شركة نوفارتس للأدوية، ومليون جرعة فوسفات الكلوركين من Bayer Pharmaceuticals لاستخدامها فى علاج مرضى كوفيد 19 فى المستشفى أو فى التجارب السريرية.





وأوضحت ، أن هاتين الشركتين وغيرهما ربما تتبرع بجرعات إضافية، وقد كثفت الشركات الإنتاج لتقديم إمدادات إضافية من الدواء للسوق التجارى.. ولفتت إلى أنه فى ظل أهمية فهم كفاءة هذه العقاقير فى علاج ومنع الكوفيد 19، فإن الوكالات الفيدرالية الأمريكية مثل المعهد الوطنى للصحة وغيرها تعمل معا للتخطيط لتجارب سريرية.