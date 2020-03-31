فضل القران الكريم

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاةوالسلام على اخر المرسلين

ان من بين ما يخفى على كثير منا هو فضل تلاوة ايات القران

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم''

اما يستطيع احدكم ان يقرا الف اية كل يوم

قالوا '' ومن يستطيع دلك