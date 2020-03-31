فضل القران الكريم

MARYTA
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 مارس 2020
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاةوالسلام على اخر المرسلين
ان من بين ما يخفى على كثير منا هو فضل تلاوة ايات القران
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم''
اما يستطيع احدكم ان يقرا الف اية كل يوم
قالوا '' ومن يستطيع دلك
قال'' اما يستطيع احدكم ان يقرا الهاكم التكاثر"
كم احوجنا ونحن في هده الايام لمثل هده الاعمال
وفي الاخير نسال الله ان يجعل هدا العمل في ميزان حسناتنا
ارجو رايكم في اول مقال
ان من بين ما يخفى على كثير منا هو فضل تلاوة ايات القران
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم''
اما يستطيع احدكم ان يقرا الف اية كل يوم
قالوا '' ومن يستطيع دلك
قال'' اما يستطيع احدكم ان يقرا الهاكم التكاثر"
كم احوجنا ونحن في هده الايام لمثل هده الاعمال
وفي الاخير نسال الله ان يجعل هدا العمل في ميزان حسناتنا
ارجو رايكم في اول مقال