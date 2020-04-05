حكآيتي...~

صدى الصورة.
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 80
- النقاط
- 17
- محل الإقامة
- Batna
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جيت نحكيلكم حكايتي باش نكون عبرة
أٌقرااااوهااا حتى للأخير
أنا حالة مؤكدة حامل لفيروس كورونا حكايتي بدات كي حكمتني الحمة و السعلة كنت نشرب تيزانة و قلت ضربني هوا كي دوشت مي حالتي ماحبتش تتحسن كيما درت كنت غير نطيح فراش رحت سبيطار ونشوف فيهم واحد يهدر مع واحد و يبعدو عليا كامل خايفين يدناو عندي من غير ميمتي و خويا لي واقفين معايا.... جاني طبيب وفهمني قالي لازم تحاليل رانا شاكين فيك مصاب بالكورونا انا خفت و ليت نخمم في شحال من حاجة داوني حطوني وحدي في شومبرا فارغة حتى مور يومين جات نتيجة التحليل ولقاوني حالة مؤكدة انا دخلت في صدمة سورتو كي قالولي الفيروس يعدي وعايلتك كامل احتمال تكون مصابة... راحو لدارنا خرجو يما وبابا و جابو ولادي وخويا دارنا كامل دخلوها حجر صحي و مور التحليل لقاو النتيجة تاعهم مؤكدة كنت انا السبة ... ماما وبابا كبار المناعة تاعهم ماتحملتش و هوما اول من غادرونا وفارقو الحياة كرهت روحي عفت روحي حسيت روحي قتلتهم بيديا ... موراهم بيومين مات وليدي صغير وراحتلي بنة لحياة بقيت وحدي نصارع ماشي غير فالمرض نصارع في تأنيب الضمير لحد الآن ...... انا شخصية كامل تعرفوني نقوللكم شكون انا ... أنا نتا لي راك تقرى فالمنشور وهاد لحكاية قادرة تصرالك ليك نتا لوكان ماتخافش على روحك وعلى عايلتك ... ايييييه هادي حكايتك نتا لحكاية لي راك هارب منها بخيالك بصح فعالك راهم يكتبولك فيها يوم مور يووم ... دير بالك خاف عليا أنا الروح لي هداهالك ربي و وصاك تتهلا فيا .... أنا نتا لي راك تقرا فيا ... كون واعي واكتب حكاية شابة بيديك
أُقعدوااا في ديآآاااركـــــــــــــم
جيت نحكيلكم حكايتي باش نكون عبرة
أٌقرااااوهااا حتى للأخير
أنا حالة مؤكدة حامل لفيروس كورونا حكايتي بدات كي حكمتني الحمة و السعلة كنت نشرب تيزانة و قلت ضربني هوا كي دوشت مي حالتي ماحبتش تتحسن كيما درت كنت غير نطيح فراش رحت سبيطار ونشوف فيهم واحد يهدر مع واحد و يبعدو عليا كامل خايفين يدناو عندي من غير ميمتي و خويا لي واقفين معايا.... جاني طبيب وفهمني قالي لازم تحاليل رانا شاكين فيك مصاب بالكورونا انا خفت و ليت نخمم في شحال من حاجة داوني حطوني وحدي في شومبرا فارغة حتى مور يومين جات نتيجة التحليل ولقاوني حالة مؤكدة انا دخلت في صدمة سورتو كي قالولي الفيروس يعدي وعايلتك كامل احتمال تكون مصابة... راحو لدارنا خرجو يما وبابا و جابو ولادي وخويا دارنا كامل دخلوها حجر صحي و مور التحليل لقاو النتيجة تاعهم مؤكدة كنت انا السبة ... ماما وبابا كبار المناعة تاعهم ماتحملتش و هوما اول من غادرونا وفارقو الحياة كرهت روحي عفت روحي حسيت روحي قتلتهم بيديا ... موراهم بيومين مات وليدي صغير وراحتلي بنة لحياة بقيت وحدي نصارع ماشي غير فالمرض نصارع في تأنيب الضمير لحد الآن ...... انا شخصية كامل تعرفوني نقوللكم شكون انا ... أنا نتا لي راك تقرى فالمنشور وهاد لحكاية قادرة تصرالك ليك نتا لوكان ماتخافش على روحك وعلى عايلتك ... ايييييه هادي حكايتك نتا لحكاية لي راك هارب منها بخيالك بصح فعالك راهم يكتبولك فيها يوم مور يووم ... دير بالك خاف عليا أنا الروح لي هداهالك ربي و وصاك تتهلا فيا .... أنا نتا لي راك تقرا فيا ... كون واعي واكتب حكاية شابة بيديك
أُقعدوااا في ديآآاااركـــــــــــــم