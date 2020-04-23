اعطِيني دْراهْمي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
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ذكر
اعطِيني دْراهْمي:
هي عبارة يرددها الابناء عندما يضعون عندنا امانة ثم يريدون استردادها، اما لحاجة يريدون شراءها، او كنوع من رد الفعل عندما يواجهن بعقاب من احد الوالدين. ومن زاوية نفسية تربوية يجب ان لا نأكل حق الابناء او نرفض منحهم امانتهم التي اودعوها عندنا بحجة" راني بَيَّك..ولا انا امك ومبينتناش ..وانت ومالك لابيك...كل هذه العبرات لا تعبتر مبررا، بل سيتعلم منها الطفل الظلم والاحساس بالغبن لانه لا يستطيع ان يفعل شيئ..كما ان فرض وصاية كلية على الابناء بخصوص ممتلكاتهم سوف يحرمهم من تعلم تحمل المسؤولية...
لقد خبرت عبر التجربة والعلم. ان اترك مساحة من الحرية للابناء فليبع دراحته كما يشاء ..وهاتفه النقال ..ليفعل ما يشاء في النقود التي جمعها (بروك النجاح) او التي حصل عليها من عمل قام به في عطلة الصيف.....واجبي فقط ينحصر في اسداء النصح له على اعتبار انه حر فيما يملك.
مخ الهدرة: بعض الظلم تبدأ ممارسته في الاسرة قبل ان يلحق الفرد من الدولة.
 
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