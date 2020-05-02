تلاوة خاشعة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,743
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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" إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ "
تلاوة خاشعة من سورة التوبة من جنوب إفريقيا بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
رحمه الله

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في أمان الله
 
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