تلاوة خاشعة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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" إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ "
تلاوة خاشعة من سورة التوبة من جنوب إفريقيا بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
رحمه الله
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في أمان الله
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*********
" إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ "
تلاوة خاشعة من سورة التوبة من جنوب إفريقيا بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
رحمه الله
********
في أمان الله