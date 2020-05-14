قلعة الحب 07 :

( هاذي بلاصتي...نوض منها...) يحدث احيانا خلاف بين الاخوة بخصوص مكان الجلوس حول مائدة الإفطار، وهو منفذ يجب ان ندخل منه لتوجيه بعض الرسائل التربوية بلغة فيها الكثير من اللين والحب.: "معليش قَدمْ وخَلِي لخوك بلاصتو..لازم نحترم بعضانا...هيا انت بحْذايا هاذ المرة" انها قيم كبيرة حول الحق والتسامح وعلاقات المحبة التي ننسجها من خلال القرب الجسدي.

مخ الهدرة:جلسة الافطار اكثر من حبات تمر وشربة وبوراك .