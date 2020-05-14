سعد606
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قلعة الحب 07:
(هاذي بلاصتي...نوض منها...) يحدث احيانا خلاف بين الاخوة بخصوص مكان الجلوس حول مائدة الإفطار، وهو منفذ يجب ان ندخل منه لتوجيه بعض الرسائل التربوية بلغة فيها الكثير من اللين والحب.: "معليش قَدمْ وخَلِي لخوك بلاصتو..لازم نحترم بعضانا...هيا انت بحْذايا هاذ المرة" انها قيم كبيرة حول الحق والتسامح وعلاقات المحبة التي ننسجها من خلال القرب الجسدي.
مخ الهدرة:جلسة الافطار اكثر من حبات تمر وشربة وبوراك.
(هاذي بلاصتي...نوض منها...) يحدث احيانا خلاف بين الاخوة بخصوص مكان الجلوس حول مائدة الإفطار، وهو منفذ يجب ان ندخل منه لتوجيه بعض الرسائل التربوية بلغة فيها الكثير من اللين والحب.: "معليش قَدمْ وخَلِي لخوك بلاصتو..لازم نحترم بعضانا...هيا انت بحْذايا هاذ المرة" انها قيم كبيرة حول الحق والتسامح وعلاقات المحبة التي ننسجها من خلال القرب الجسدي.
مخ الهدرة:جلسة الافطار اكثر من حبات تمر وشربة وبوراك.