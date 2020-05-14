قلعة الحب 07

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
355
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قلعة الحب 07:
(هاذي بلاصتي...نوض منها...) يحدث احيانا خلاف بين الاخوة بخصوص مكان الجلوس حول مائدة الإفطار، وهو منفذ يجب ان ندخل منه لتوجيه بعض الرسائل التربوية بلغة فيها الكثير من اللين والحب.: "معليش قَدمْ وخَلِي لخوك بلاصتو..لازم نحترم بعضانا...هيا انت بحْذايا هاذ المرة" انها قيم كبيرة حول الحق والتسامح وعلاقات المحبة التي ننسجها من خلال القرب الجسدي.
مخ الهدرة:جلسة الافطار اكثر من حبات تمر وشربة وبوراك.
 
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