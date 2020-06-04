قلعة الحب 11 :

مع تعب الصيام والارهاق بسبب قلة النوم، وكثرة الاشغال، يرتفع مستوى التوتر والانفعال، خاصة في المواقف التالية :

1- تحضير مائدة الافطار وضغط قرب موعد الاذان.

2- تكدس الاواني بعد الفراغ من الافطار.

3- الصراع حول توزيع الادور بين الاولاد. والتشكي من التعسف في التكليف بمهام الطبخ وغسل الاواني بين البنات.

في الظاهر ان هذه الامور هي هامشية في حياة الاسرة؛ لكن في العمق قد تخلف رواسب من التوتر والتشنج في العلاقات ويبنى نوع من مشاعر الكراهية بين الاحبة، لهذا وجب على الوالدين وضع نظام واضح للمسؤوليات وتوزيع الادوار، مع تعزيز قيم التعاون والمساندة. مع استخدام خطاب يحمل مضامين دينية لها مفعول في رمضان.

مخ الهدرة:من العيب ان نترك الكراهية تتسلل الى قلوبنا عبر "القَضْيَة" او غسل الاواني .