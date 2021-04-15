قلعة الحب 11

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
725
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قلعة الحب 11:
مع تعب الصيام والارهاق بسبب قلة النوم، وكثرة الاشغال، يرتفع مستوى التوتر والانفعال، خاصة في المواقف التالية:
1- تحضير مائدة الافطار وضغط قرب موعد الاذان.
2- تكدس الاواني بعد الفراغ من الافطار.
3- الصراع حول توزيع الادور بين الاولاد. والتشكي من التعسف في التكليف بمهام الطبخ وغسل الاواني بين البنات.
في الظاهر ان هذه الامور هي هامشية في حياة الاسرة؛ لكن في العمق قد تخلف رواسب من التوتر والتشنج في العلاقات ويبنى نوع من مشاعر الكراهية بين الاحبة، لهذا وجب على الوالدين وضع نظام واضح للمسؤوليات وتوزيع الادوار، مع تعزيز قيم التعاون والمساندة. مع استخدام خطاب يحمل مضامين دينية لها مفعول في رمضان.
مخ الهدرة:من العيب ان نترك الكراهية تتسلل الى قلوبنا عبر "القَضْيَة" او غسل الاواني.
 

المرفقات

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,256
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك على الموضوع القيم أخي الغالي دمت مبدعة في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top