تكريم الأعضاء الجدد { شهر جانفي,فيفري,مارس,أفريل }2020

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجاللرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي