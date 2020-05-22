مسابقة قهوتكم عندنا لعيد الفطر **خاصة بحلويات وقهوة عيد الفطر **

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 3,699
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
رواد منتدى
اللمة الجزائرية
من اعضاء وزوار
اهلا وسهلا بكم ومرحبااا
هاهو رمضان ينقضي ويرحل عناا من جديد
نسال الله ان يتقبل مناا ومنكم القيام والصيام
وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
نبارك لكم وعيد سعيد للجميع
هذه السنة على غرار السنوات الماضية
جائحة اكتسحت العالم فغيرت العيد من عاداتنا
ذلك لايمنع بان نتشارك بعض اللحظات الممتعة
هناا
نعلن عن افتتاح مسابقة
قهوتكم عندنا
الخاصة بحلويات وقهوة عيد الفطر المبارك
شروط المسابقة :
1_ ان يكون الموضوع حصرى وغير منقول
2_ احتواء الموضوع على اربع صور على الاقل
3_ تصوير المائدة كاملة وتصوير الحلويات كل على حدى
4_ كتابة اسم العضو على الصور
وتتم المشاركة بفتح موضوع مستقل
في ركن
وذلك تحت عنوان
**مشاركتى في مسابقة قهوتكم عندى
لعيد الفطر **
والفائز الاول
يتحصل على الوسام الاتى
بالاضافة الى 300
نقطة شرفية
الفائز الثانى
يتحصل على الوسام الاتى
بالاضافة الى 250
نقطةشرفية
الفائز الثالث
يتحصل على الوسام الاتى
بالاضافة الى 200 نقطة شرفية
باقي المشاركات تتحصل على نفس الوسام
بالاضافة الى 100 نقطة شرفية
وفي الاخير
كل ما يهم هو المشاركة ولو بابسط الحلويات
عيد سعيد للجميع
ودمتم في رعاية الله وحفظه