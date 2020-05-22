مسابقة قهوتكم عندنا لعيد الفطر **خاصة بحلويات وقهوة عيد الفطر **

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
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اللمة الجزائرية
من اعضاء وزوار


اهلا وسهلا بكم ومرحبااا
هاهو رمضان ينقضي ويرحل عناا من جديد
نسال الله ان يتقبل مناا ومنكم القيام والصيام


وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
نبارك لكم وعيد سعيد للجميع


هذه السنة على غرار السنوات الماضية
جائحة اكتسحت العالم فغيرت العيد من عاداتنا
ذلك لايمنع بان نتشارك بعض اللحظات الممتعة


هناا
نعلن عن افتتاح مسابقة

قهوتكم عندنا
الخاصة بحلويات وقهوة عيد الفطر المبارك

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شروط المسابقة :

1_ ان يكون الموضوع حصرى وغير منقول
2_ احتواء الموضوع على اربع صور على الاقل
3_ تصوير المائدة كاملة وتصوير الحلويات كل على حدى
4_ كتابة اسم العضو على الصور


وتتم المشاركة بفتح موضوع مستقل
في ركن
www.4algeria.com

ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري

www.4algeria.com www.4algeria.com



وذلك تحت عنوان
**مشاركتى في مسابقة قهوتكم عندى
لعيد الفطر **


والفائز الاول
يتحصل على الوسام الاتى
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بالاضافة الى 300
نقطة شرفية


الفائز الثانى
يتحصل على الوسام الاتى

وسام1-1.gif
بالاضافة الى 250
نقطةشرفية

الفائز الثالث
يتحصل على الوسام الاتى

وسام1-1.gif

بالاضافة الى 200 نقطة شرفية


باقي المشاركات تتحصل على نفس الوسام
بالاضافة الى 100 نقطة شرفية





وفي الاخير
كل ما يهم هو المشاركة ولو بابسط الحلويات


عيد سعيد للجميع
ودمتم في رعاية الله وحفظه



 
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