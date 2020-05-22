مسابقة قهوتكم عندنا لعيد الفطر **خاصة بحلويات وقهوة عيد الفطر **

نسال الله ان يتقبل مناا ومنكم القيام والصيام





وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

نبارك لكم وعيد سعيد للجميع





هذه السنة على غرار السنوات الماضية

جائحة اكتسحت العالم فغيرت العيد من عاداتنا

ذلك لايمنع بان نتشارك بعض اللحظات الممتعة





هناا

نعلن عن افتتاح مسابقة

قهوتكم عندنا





الخاصة بحلويات وقهوة عيد الفطر المبارك

شروط المسابقة :



1_ ان يكون الموضوع حصرى وغير منقول

2_ احتواء الموضوع على اربع صور على الاقل

3_ تصوير المائدة كاملة وتصوير الحلويات كل على حدى

4_ كتابة اسم العضو على الصور

وتتم المشاركة بفتح موضوع مستقل

في ركن