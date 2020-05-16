مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2020

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,962
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة

نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة


مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2020


الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها وحتي اذا لم تشتري ملابس بامكانك مشاركتنا باي قطعة قديمة نظرا للظروف التي نمر بيها
و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة أن تقوم ب :


فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2019] تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض

يجب أن تكون الصور حصرية و خاصة بالآخوات آي غير منقولة

كتابة إسم عضوية الآخت حفاظا على الحقوق

رفع الصور بموقع رفع اللمة لضمان عدم ضياعها

المشاركة تكون بموضوع واحد و لباس واحد و فقط

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المسابقة تنطلق من يوم
16ماي
وتنتهي
30ماي
جوائز المسابقة

الفائزة الآولى تتحصل على :
وسام
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+200 نقطة شرفية

الفائزة الثانية
وسام

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+150 نقطة شرفية

و لكل المشاركات
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+ 100 نقطة شرفية

مع تحيات مشرفات القسم
صحــــــآ عيدكـــم

في انتظار التفاعل احبتي



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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,962
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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