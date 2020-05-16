ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,962
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة
نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة
مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة 2020
الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها وحتي اذا لم تشتري ملابس بامكانك مشاركتنا باي قطعة قديمة نظرا للظروف التي نمر بيها
و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة أن تقوم ب :
فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2019] تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض
يجب أن تكون الصور حصرية و خاصة بالآخوات آي غير منقولة
كتابة إسم عضوية الآخت حفاظا على الحقوق
رفع الصور بموقع رفع اللمة لضمان عدم ضياعها
المشاركة تكون بموضوع واحد و لباس واحد و فقط
المسابقة تنطلق من يوم
16ماي
وتنتهي
30ماي
جوائز المسابقة
الفائزة الآولى تتحصل على :
وسام
+200 نقطة شرفية
الفائزة الثانية
وسام
+150 نقطة شرفية
و لكل المشاركات
+ 100 نقطة شرفية
مع تحيات مشرفات القسم
صحــــــآ عيدكـــم
في انتظار التفاعل احبتي