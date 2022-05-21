نتائج مسابقة قهوتكم عندي لعيد الفطر المبارك

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,481
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر الأخت @أشــواق 19
والأخت @*amani*
لمشاركتنا بحلويات وصينية عيد الفطر المبارك
وهي المسابقة التي تمنينا ان نرى فيها الكثير من المشاركات ولكننا لم نر
تتحصلان على وسام
نشكر الأخت @أشــواق 19
والأخت @*amani*
لمشاركتنا بحلويات وصينية عيد الفطر المبارك
وهي المسابقة التي تمنينا ان نرى فيها الكثير من المشاركات ولكننا لم نر
تتحصلان على وسام