ظلم اللغة العربية للمرأة

اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
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الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
الجنس
أنثى
يقال


أن اللغة العربية ظلمت المرأة في خمسة مواضع:

إذا دخل الرجل البرلمان يدعى نائب أما المرأة فتسمى نائبة و النائبة هي أخت المعصية .


اذا كان للرجل هواية يتسلى بها يقال عنه هاو أما المرأة فيقال عنها هاوية و الهاوية هي النار العميقة.


إذا تولى رجل منصب القضاء يقال عنه قاضي أما المرأة قاضية و القاضية هي المصيبة العظمى التي تقضي على من نزلت به .


اذا أصاب الرجل في قوله يقال عنه مصيب أما المرأة مصيبة !!!؟😭😭😭😭😭
⚠ و في الأخير تأتي بعض المجتمعات العربية لتعلن أن كل إمرأة ساقطة حتى تثبت العكس 😢😢😢😢 ظلمتنا عروبتنا...
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم
المرأة لم نظامها اللغة العربية هناك عدة أدبيات في اللغة العربية
منهم مي زيادة ، نازك الملائكة وغيرهم
 
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