ظلم اللغة العربية للمرأة

يقال

و في الأخير تأتي بعض المجتمعات العربية لتعلن أن كل إمرأة ساقطة حتى تثبت العكس ظلمتنا عروبتنا... و في الأخير تأتي بعض المجتمعات العربية لتعلن أن كل إمرأة ساقطة حتى تثبت العكسظلمتنا عروبتنا...

أن اللغة العربية ظلمت المرأة في خمسة مواضع:إذا دخل الرجل البرلمان يدعى نائب أما المرأة فتسمى نائبة و النائبة هي أخت المعصية .اذا كان للرجل هواية يتسلى بها يقال عنه هاو أما المرأة فيقال عنها هاوية و الهاوية هي النار العميقة.إذا تولى رجل منصب القضاء يقال عنه قاضي أما المرأة قاضية و القاضية هي المصيبة العظمى التي تقضي على من نزلت به .اذا أصاب الرجل في قوله يقال عنه مصيب أما المرأة مصيبة !!!؟