ظلم اللغة العربية للمرأة

اميرة الالم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 5 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 515
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
- الجنس
- أنثى
يقال
أن اللغة العربية ظلمت المرأة في خمسة مواضع:
إذا دخل الرجل البرلمان يدعى نائب أما المرأة فتسمى نائبة و النائبة هي أخت المعصية .
اذا كان للرجل هواية يتسلى بها يقال عنه هاو أما المرأة فيقال عنها هاوية و الهاوية هي النار العميقة.
إذا تولى رجل منصب القضاء يقال عنه قاضي أما المرأة قاضية و القاضية هي المصيبة العظمى التي تقضي على من نزلت به .
اذا أصاب الرجل في قوله يقال عنه مصيب أما المرأة مصيبة !!!؟
و في الأخير تأتي بعض المجتمعات العربية لتعلن أن كل إمرأة ساقطة حتى تثبت العكس ظلمتنا عروبتنا...
أن اللغة العربية ظلمت المرأة في خمسة مواضع:
إذا دخل الرجل البرلمان يدعى نائب أما المرأة فتسمى نائبة و النائبة هي أخت المعصية .
اذا كان للرجل هواية يتسلى بها يقال عنه هاو أما المرأة فيقال عنها هاوية و الهاوية هي النار العميقة.
إذا تولى رجل منصب القضاء يقال عنه قاضي أما المرأة قاضية و القاضية هي المصيبة العظمى التي تقضي على من نزلت به .
اذا أصاب الرجل في قوله يقال عنه مصيب أما المرأة مصيبة !!!؟
و في الأخير تأتي بعض المجتمعات العربية لتعلن أن كل إمرأة ساقطة حتى تثبت العكس ظلمتنا عروبتنا...