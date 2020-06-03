هل انا من الصالحين

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,512
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين وجميع المؤمنين و المؤمنات
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي ناصر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top