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منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
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هل انا من الصالحين
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 34 دقيقة
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,307
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
منذ 34 دقيقة
#1
إلياس
:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,512
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
منذ 31 دقيقة
#2
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين وجميع المؤمنين و المؤمنات
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي ناصر
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منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
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