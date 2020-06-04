الحرب الباردة Cold War

ONjINE

ONjINE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
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ويكفيني فخرا اني جزائرية
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالما انتابني فضول حول تسمية هذه الحرب بهذا الاسم ؟؟:rolleyes: { كنت نتخيلهم يتحاربو بالثلج ولا 😂😂 طبعا كي كنت صغيرة 😎 }
قررت البحث عن السبب {ولكن واجهتني مشكلة في اختيار المنتدى فوضعتها هنا في منتدى التاريخ الجزائري 😅 يعني وعلاه منضيفوش منتدى للتاريخ عامة 🤔}
الأطراف المشاركة بالحرب الباردة
الحرب الباردة هي الحرب التي اشتعلت بين قوى العالم العظمى ( الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفييتي ) إبّان الحرب العالمية الثانية ، وسميت بالحرب الباردة لتعكس شدّة الصراع الذي نشب بين الدولتين العظميين وحلفاؤهما والتي استمرت لعدة عقود ، واصفةً حال الصراع والتنافس والتوتر بينهما دون حربٍ حقيقية على الأرض أي أنها كانت حرب صامتة غير معلنة بين الطرفين {اقتله بالبارد يعني 😎 القصف ارض جو ياعيني 😂 }
أول من استخدم مصطلح الحرب الباردة
تم استخدام مصطلح ( الحرب الباردة ) للمرة الأولى في القرن الرابع عشر للميلاد حيث استخدمه الملك الإسباني ( خوان ايمانويل ) ، يليه استخدم المصطلح الإقتصادي الأميركي ( بر نارد باروش ) في النصف الأول من القرن المنصرم ، ليصبح شائعا عند تكرار الصحفي ( ولتر ليمان ) له . يعود الإختلاف بين الشيوعية والرأسمالية إلى العام 1917م ، لذلك قيل بأن المصطلح ابتدأ بالتداول منذ بداية اختلاف وجهات النظر تلك بينهما .
سبب حدوث الحرب الباردة
الرأسمالية والتحدي البلشفيكي هذه الأمور أدت إلى عدم الثقة ونمو الشك بين طرفي الصراع الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث قم الإتحاد السوفييتي بإسقاط العديد من النظم الرأسمالية ليستبدلها بنظم شيوعية ، وعملية الإنسحاب التي قامت بها روسيا من الحرب العالمية الأولى بعقدها معاهدة ( برست ليتوفسك ) مع الخصم ألمانيا ، ودعم ( الحركة البيضاء ) من جانب الولايات المتحدة كتدخلٍ صريح في الداخل الروسي خلال الحرب الأهلية في روسيا ، وعدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالإتحاد السوفييتي ، حيث كانت ترفض الإعتراف به حتى عام 1933م ، وأحداث أخرى كثيرة كلها أدت إلى تعميق الشك وعدم الثقة والخلافات بين الطرفين كمعاهدة ( رابللو ) والإتفاق على فض الخلافات وعدم الإعتداء بين روسيا وألمانيا . خلال الحرب العالمية الثانية وبالرغم من الجهود المشتركة ، إلا أن السوفييت قد اشتبهوا بمؤامرة قد أحيكت بين الأمريكيين والبريطانيين لتتحمل السوفييت العبء الأكبر في المعارك التي اشتعلت ضد ألمانيا النازية ، للتتحول العلاقة بين الطرفين من بعدها إلى نوعٍ من العداء الخفي . وبعد اتفاق الحلفاء على الشكل الذي ستكون عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، وطريقة ترسيم الحدود بين الدول هناك ، اختلفت آراء كلا الطرفين في هذا المجال ، كلٌ كان له رأيه في طرق التأسيس و حماية ( السلام الدولي ) في الفترة التي تلت الحرب ، حيث كانت أمريكا تميل لانتشار نموذجها في جميع الميادين السياسية والإقتصادية ، أما النموذج السوفييتي فقد اعتمد على التكامل مع حدودهم ، وذلك لتتجنب ما تعرضت له من دمار لكثرة غزوها وخاصة الدمار الذي نشأ عن حربها مع الألمان والذي لم يكن له مثيل ، حيث كانت غاية موسكو في النظام الأوروبي الجديد بضمان الأمن السوفييتي وهنا اشتد الصراع بين الطرفين ، وأدى هذا الأمر لبدء الحرب الباردة بمسماها ومعناها والتي انتهت في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم بسقوط الإتحاد السوفييتي ، لتبسط بعدها الحكومة الرأسمالية والمتمثلة بأميركا سيطرتها على العالم بأسره .
انتهى ✌
اراؤكم ....ستكون هنالك مواضيع عديدة مشابهة

في امان الله


 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
464
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العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
شكرا على الموضوع
وكما نعلم ان الحرب الباردة هي الحرب الحقيقية بجميع اساليبها من مراوغة وخداع وووووووووو
وتختلف عن الخرب الحقيقة فقط في عنصر واحد هو استعمال الاسلحة
طبعا هي مصطلحات تصور نوع التعايش بين القوى الكبيرة التي بسط نفوذها على العالم
مامحلنا نحن من الاعراب في كل هذا
الاجابة ستبقى حبيسة التخمينات والتاويلات والتفسيرات
اعجبني الموضوع كثيرا فمررت من هنا
شكرا على التميز
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,555
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ان شاء الله ولم يكون حرب باردة أن شاء الله يسود التعايش السلمي بين الأمم و يعود الأمن و الاستقرار في العالم حيث لا يظلم أحد كل واحد له حق في العيش
جزيت خيرا على الموضوع الرائع
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
63
النقاط
9
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال rafid2:
شكرا على الموضوع
عفوا
وكما نعلم ان الحرب الباردة هي الحرب الحقيقية بجميع اساليبها من مراوغة وخداع وووووووووو
وتختلف عن الخرب الحقيقة فقط في عنصر واحد هو استعمال الاسلحة
طبعا هي مصطلحات تصور نوع التعايش بين القوى الكبيرة التي بسط نفوذها على العالم
مامحلنا نحن من الاعراب في كل هذا
الاجابة ستبقى حبيسة التخمينات والتاويلات والتفسيرات
اعجبني الموضوع كثيرا فمررت من هنا
شكرا على التميز
شكرا على مرورك 🦋
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rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
464
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال إلياس:
ان شاء الله ولم يكون حرب باردة أن شاء الله يسود التعايش السلمي بين الأمم و يعود الأمن و الاستقرار في العالم حيث لا يظلم أحد كل واحد له حق في العيش
جزيت خيرا على الموضوع الرائع
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الاقوياء دائما يختلقون الاسباب ليبقوا اقوياء وكل شيء مباح عندهم
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
63
النقاط
9
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
ان شاء الله ولم يكون حرب باردة أن شاء الله يسود التعايش السلمي بين الأمم و يعود الأمن و الاستقرار في العالم حيث لا يظلم أحد كل واحد له حق في العيش
جزيت خيرا على الموضوع الرائع
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يااخي والله امر التعايش السلمي والامن ليس بهذه السهولة فتحت كل مشروع امني الف مخطط ارهابي ومليون تدبيرة وفخ اما باالنسبة لموضوع الظلم وحق العيش فمعظم البشر خلت قلوبهم من الادمية والمودة الا من رحم ربي للاسف هذا حال العالم والبشر فقط تغريهم بضع وريقات سيبيعون انفسهم لاجلها 🤷‍♀️
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
464
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال ONjINE:
يااخي والله امر التعايش السلمي والامن ليس بهذه السهولة فتحت كل مشروع امني الف مخطط ارهابي ومليون تدبيرة وفخ اما باالنسبة لموضوع الظلم وحق العيش فمعظم البشر خلت قلوبهم من الادمية والمودة الا من رحم ربي للاسف هذا حال العالم والبشر فقط تغريهم بضع وريقات سيبيعون انفسهم لاجلها 🤷‍♀️
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بالتأكيد
ثم هي سنة الحياة دفع الناس بعضهم ببعض
نتساءل مامحلنا نحن من كل هذا
امكتوب علينا ان نغدق الاماني فقط ونتقوقع داخل مفردات السياسة ننتظر مجلس الامن ورضا الامريكان
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
63
النقاط
9
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال rafid2:
الاقوياء دائما يختلقون الاسباب ليبقوا اقوياء وكل شيء مباح عندهم
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للصراحة
لااعتبر تلك قوة انما جشع وطمع !
شخص قوي ؟ لما سيثبت للبقيةانه قوي بما ان لديه قناعة ذاتية بانه كذلك
مسالة كل شيء مباح :rolleyes: من يتجاوزون حدود الدين والانسانية وحوش انفصلو عن البشر بكل بساطة 🤷‍♀️
اذا كنت تقصد بالاقوياء قادة العالم و الرؤساء ووو لااظن انهم كذلك حقا بعضهم اتباع لانظمة وقوى عالمية والبعض الاخر يسير وفقا لاطماعه واهوائه اسميها تجبرا وليس قوة
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
464
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال ONjINE:
للصراحة
لااعتبر تلك قوة انما جشع وطمع !
شخص قوي ؟ لما سيثبت للبقيةانه قوي بما ان لديه قناعة ذاتية بانه كذلك
مسالة كل شيء مباح :rolleyes: من يتجاوزون حدود الدين والانسانية وحوش انفصلو عن البشر بكل بساطة 🤷‍♀️
اذا كنت تقصد بالاقوياء قادة العالم و الرؤساء ووو لااظن انهم كذلك حقا بعضهم اتباع لانظمة وقوى عالمية والبعض الاخر يسير وفقا لاطماعه واهوائه اسميها تجبرا وليس قوة
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تجبر وتنمر وقوة
كل شيء عندهم مباح
قتل الضعفاء ايضا وتؤيده قوانينهم لا لشيء سوى انهم يزدادون قوة ومالا بدون تكلفة
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
63
النقاط
9
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال rafid2:
بالتأكيد
ثم هي سنة الحياة دفع الناس بعضهم ببعض
نتساءل مامحلنا نحن من كل هذا
امكتوب علينا ان نغدق الاماني فقط ونتقوقع داخل مفردات السياسة ننتظر مجلس الامن ورضا الامريكان
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وعلاه نستناو سي ترامب 🙄 متنساش حنا جزايريين كيف عشنا من قبل نقدروا نكملو
لك يصطفل 🤦‍♀️
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
464
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال ONjINE:
وعلاه نستناو سي ترامب 🙄 متنساش حنا جزايريين كيف عشنا من قبل نقدروا نكملو
لك يصطفل 🤦‍♀️
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ستكون الجزائر الجديدة بل القديمة المتمسكة بمادئها ستعود للواجهة
وستعود مكانتها الاولى كما كانت
اليوم وفي هذا العالم لامجال للضعيف سواء عسكريا او اقتصاديا
كورونا ابانت حقيقة الوقائع وبعد كورونا ستاعاد الموازين وتوزع الادوار والامكنة العالمية
 
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