أعلى معدلات الدعارة في العالم :

1. تايلاند (بوذية)

2 - الدانمرك (نصرانية)

3 - الإيطالية (نصرانية)

4. الألمانية (نصرانية)

5. الفرنسية (نصرانية)

6- النرويج (نصرانية)

7- بلجيكا (نصرانية)

8. الإسبانية (نصرانية)

9. المملكة المتحدة (نصرانية)

10- فنلندا (نصرانية)



أعلى معدل سرقة في العالم :

1- الدانمرك وفنلندا (نصرانية)

2- زمبابوي (نصرانية)

3- أستراليا (نصرانية)

4- كندا (نصرانية)

5- نيوزيلندا (نصرانية)

6- الهند (الهندوسية)

7 - إنجلترا وويلز (نصرانية)

8 - الولايات المتحدة (نصرانية)

9 - السويد (نصرانية)

10 - جنوب أفريقيا (نصرانية)



أعلى نسبة إدمان للكحول في العالم :

1) مولدوفيا (نصرانية)

2) البيلاروسية (نصرانية)

3) ليتوانيا (نصرانية)

4) روسيا (نصرانية)

5) جمهورية التشيك (نصرانية)

6) الأوكرانية (نصرانية)

7) أندورا (نصرانية)

8) رومانيا (نصرانية)

9) الصربية (نصرانية)

10) أستراليا (نصرانية)



أعلى معدل جرائم قتل في العالم:

1 - هندوراس (نصرانية)

2- فنزويلا (نصرانية)

3 - بليز (نصرانية)

4 - السافادور (نصرانية)

5 - غواتيمالا (نصرانية)

6- جنوب أفريقيا (نصرانية )

7. سانت كيتس ونيفيس (نصرانية)

8- جزر البهاما (نصرانية)

9- ليسوتو (نصرانية)

10- جامايكا (نصرانية)



أخطر العصابات في العالم:

1. ياكوزا (لا ديني)

2 - أغبيروس (نصرانية)

3 - واه سينج (نصرانية)

4 - جامايكا بوس (نصرانية)

5 - بريميرو (نصرانية)

6. الإخوان الآريون (نصرانية)



أكبر عصابات المخدرات في العالم:

1 - بابلو إسكوبار - كولومبيا (نصرنية)

2 - أمادو كاريلو - كولومبيا (نصرانية)

3 - كارلوس ليدر جيرمان (نصرانية)

4 - غريسيلدا بلانكو - كولومبيا (نصرانية)

5 - خواكين غوزمان - المكسيك (نصرانية)

6 - رافائيل كارو - المكسيك (نصرانية) .



ثم يقال إن #الإسلام هو سبب العنف والإرهاب في العالم ويريدوننا تصديق ذلك .

من بدأ الحرب العالمية الأولى ؟

ليسوا المسلمين ..

من بدأ الحرب العالمية الثانية ؟

ليسوا المسلمين ..

من قتل حوالي 20 مليون من سكان أستراليا الأصليين ؟

ليسوا المسلمين ..

من ألقى الق.نابل الن.ووية على نجازاكي وهورشيما في اليابان ؟

ليسوا المسلمين ..

من ق.تل حوالي أكثر من 100 مليون هندي أحمر في جنوب امريكا ؟

ليسوا المسلمين ..

من ق.تل حوالي 50 مليون هندي أحمر في شمال امريكا ؟

ليسوا المسلمين ..

من قام بخطف أكثر من 20 مليون إفريقي كعبيد من أفريق