البروتين Protein

ONjINE
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تشكل البروتينات والدسم والسكريات أهمّ المواد الغذائية التي تحتاجها أغلب الكائنات الحية، حسنا....
اذا ماذا تعرف عن هذه الجزيئة المعقدة ذات الادوار الفعالة في جسمك ؟؟
سنتعرف معا على هذا العنصر الاساسي اذا { ساحاول وضعه بابسط شكل مع تفادي المصطلحات العلمية بحيث يستطيع ايا كان فهمه لذا بحثت وماوضعته كان من عدة مصادر كما شرحت بعض المصطلحات الموضوعة بين {} }
البروتين هو مادة شديدة التعقيد موجودة في جميع الكائنات الحية، والمكون الاساسي لجميع خلايا الجسم { ياعم .. يعني نحنا كتلة بروتين ولا شو }
ماهية البروتين:
يعتبر البروتين مكون كيميائى مركب من الكربون والهيدروجين والاكسجين مثل الكربوهيدرات والدهون، وله ايضا عنصر اساسى آخر هو النتروجين. وهذه المكونات الاربعة المشتركة تسمى الاحماض الامينية، وهناك إثنان وعشرون حمضا أمينيا وكلها يمكن أن تتكون معا باشكال مختلفة لتشكل البروتين الضرورى للبناء ووظائف الجسم الانسانى، ويتكون البروتين من الأطعمه الحيوانية والنباتية. ويحصل الانسان على حاجته من هذين المصدرين. (6: 69)
تعريف البروتينات:
عرف البروتين بأنه المادة الحيوية اللازمة لبناء وتجديد جميع الخلايا الحيوانية والنباتية، وهو المصدر الوحيد الذي يمد الجسم بالازوت والنيتروجين اللازم لتكوين وتجديد أنسجة الجسم.
وتوجد البروتينات بنسب متفاوتة فى كل المصادر الحيوانية فى كل من اللحوم والاسماك والطيور والبيض واللبن ومنتجاته { كثروا منهم ياجماعة باه تكبروا وتصيروا ابطال }
وتتوافر فى المصادر النباتية وذلك في كل من الفول والحمص والعدس والقمح والشعير والذرة والارز والفاصوليا والبسلة الجافة والبطاطا واللوز والمكسرات { اضربواا العدس والفول }
مكونات البروتين
وهي تتكون من وحدات أولية هي الحموض الأمينية والببتيدات.
دور البروتينات
تلعب البروتينات دورًا في كل عملية بيولوجية تقريبًا، وتتنوع وظائفها على نطاقٍ واسعٍ، وتتمثّل الوظائف الرئيسة للبروتينات في الجسم في عمليات البناء والتعزيز والإصلاح، فهي تدخل في تركيب الكولاجين والكيراتين { شفتوا كيراتين وكولاجين مجاني } -الذي يدخل في تركيب الجلد والشعر والأظفار- والعديد من الهرمونات كالإنسولين مثلًا، والنواقل كالهيموغلوبين، كما أنَّ معظم الإنزيمات في الجسم هي عبارة عن بروتينات ومحفزات تُسرّع من التفاعلات الكيميائية، وهي أيضًا ضرورية لعمليات الاستقلاب {
لاستقلاب {(الأيض أو التمثيل الغذائي) هو تلك العمليات الكيماوية الحيوية التي يقوم بها الجسم للحصول على الطاقة اللازمة له، وذلك بتفاعل الأكسجين مع المواد الغذائية، يحسب الاستقلاب بالسعرة الحرارية (الكالوري) }
في الخلايا، وترجمة ذلك سريريًا نمو الجسم والمحافظة على توازن السوائل فيه، وتأمين الطاقة اللازمة لعمل الجسم -جنبًا إلى جنب مع السكريات والدسم- وكذلك تأمين ما يحتاجه الجسم ليقاوم به الأمراض المختلفة وغيرها من الوظائف المهمة التي لا غنى للجسم عنها
مصادر البروتين
أهم المصادر الحيوانية للبروتينات وهي اللحوم الحمراء والحليب والجبن والبيض وهنا يمكن إضافة لحم الديك الرومي، ومن الأطعمة البحرية سمك التونة والسردين والجمبري -أحد الحيوانات البحرية التي يمكن أكلها- أمَّا المصادر النباتية للبروتينات فتشكل البقوليات أهمُّها كالفول والعدس، وأيضًا هناك اليقطين والبروكلي والكينوا { الكينوا هي نوع من الحبوب، وتعتبر من المحاصيل الصالحة للأكل. تنتمي الكينوا إلى الفصيلة القطيفية حالها كحال أنواع مثل الشمندر والسبانخ وكوم العشب. وتؤكل أوراقها أيضًا كخضروات } وغيرها من النباتات المختلفة التي تحتوي على نسب متنوعة من البروتينات
تقسيم البروتينات:
أولاً: التقسيم وفقاً للمصدر الغذائي:
البروتينات من مصدر حيواني.
البروتينات من مصدر نباتي.
ثانياً: التقسيم وفقاً للاحماض الامينية:
البروتينات المحتوية على الاحماض الامينية الاساسية.
البروتينات المحتوية على الاحماض الامينية غير الاساسية .
ثالثا: التقسيم وفقاً للحفاظ على الحياة والنمو:
بروتينات كاملة: وهي ضرورية للحفاظ على الحياة وزيادة النمو الطبيعي للجسم عند اضافتها كبروتين وحيد فى الغذاء، وذلك كبروتين اللبن والبيض واللحوم والدواجن والطيور والاسماك.
بروتينات نصف كاملة: وهي التي تسمح بمواصلة الحياة دون زيادة فى النمو الطبيعي للجسم وذلك كبروتين القمح والشعير
بروتينات غير كاملة: وهي التي لا تمكن الجسم من الحفاظ على الحياة أو على النمو الطبيعى أو زيادة الوزن وذلك فى حالة تناولها بمفردها فى الغذاء دون غيرها من البروتينات الاخرى، ومن امثلتها الجيلاتين
{يمكن تعريف مادة الجيلاتين على أنّها عبارة عن مادة هلامية شبه صلبة وشفافة وفي بعض الأحيان تميل للون الأصفر، تتميّز بأنّها عديمة الطعم والرائحة، ويشار إلى أنّها موجودة في أجساد العديد من الحيوانات خاصةً في جلد الخنزير، حيث يتم الحصول عليها عن طريق الغلي المستمر لأنسجة حيوانية أو نباتية، لهذا نجد جيلاتيناً حيوانياً يتكون عادة من غلي سيقان الأبقار والمواشي وكذلك جلود الخنازير والجيلاتين النباتي الذي يمكن الحصول عليه من خلال غلي بعض الطحالب البحرية، ويشار إلى أنّ الجيلاتين هو بروتين غير كامل.}
ابعا: التقسيم وفقا للجودة او القيمة الغذائية:
بروتينات ذات قيمة حيوية عالية: وهي البروتينات التى تحتوي على كل الاحماض الامينية الاساسية وتؤدي الى نمو الجسم وتجديد خلاياه وفقا للمعدل الطبيعي للنمو، ومن أمثلتها جميع البروتينات الحيوانية عدا الجيلاتين وذلك كبروتين اللحوم والاسماك والدواجن والطيور والبيض واللبن، ويطلق على هذا النوع من البروتينات اسم البروتينات الكاملة أو ذات النوعية الجيدة او المرتفعة الجودة.
بروتينات ذات قيمة حيوية منخفضة: وهي البروتينات الناقصة فى واحد أو أكثر من الاحماض الامينية الاساسية، وبالتالي لا تزود الجسم بكل الاحماض اللازمه لنموه الطبيعي والحفاظ على حياته، ومن أمثلتها الحبوب وذلك كجلايدين القمح وهوردين الشعير وبروتينات البقوليات وبروتينات النباتات الاخري فيما عدا فول الصويا والفطر او النقل كاللوز والجوز والبندق والفستق، ويطلق ايضا على هذا النوع من البروتينات اسم البروتينات غير الكاملة او ذات النوعية الفقيرة او البروتينات منخفضة الجودة.
خامسا: التقسيم الكيميائى للبروتينات:
يتم تقسيم البروتينات وفقا لتركيبها الكيميائي الى ثلاثة انواع رئيسية وهي:
1- البروتينات البسيطة simple proteins
2- البروتينات المركبة compound proteins
3- البروتينات المشتقة derived proteins
بعض البروتينات ذات البنية المشهورة
يهتم العلماء بدراسة الببتيدات العالية وفي مقدمتها الهرمونات والإنظيمات.
الأنسولين Insulin
هرمون مُنقِص لسكر الدم Hypoglucemic تفرزه المعثكلة. يتألف الأنسولين من 51 بقية حمض أميني موزعة على سلسلتين ببتيديتين، تحتوي السلسلة A على 21 بقية حمض أميني والسلسلة B على 30 بقية حمض أميني. يربط هاتين السلسلتين جسران كبريتيان.
الفبرين Fibrin
تفرز الفبرين يرقات دود القز على هيئة خيوط حريرية دقيقة، وهو بروتين خطي يتألف من سلاسل عديدات الببتيد ترتبط بعدد كبير من الروابط الهيدروجينية (البنية ـ بيتا)، وزنه الجزيئي مرتفع نحو 100 ألف. تتوضع بقايا الحموض الأمينية في السلسلة الببتيدية وفق الترتيب الآتي:
X-Gly-Ala-Gly-Ala-Gly
(X = بقية السيرين أو أي حمض أميني آخر).
الألبومين Albumin
ألبومين البيض وزنه الجزيئي 45 ألف ويؤلف 64% من الكتلة الرئيسية لبروتينات بيض الدجاج. أما ألبومين الدم فوزنه الجزيئي 65 ألف ويؤلف 60% من بروتينات مصل الدم.
الهيموغلوبين Hemoglobin
وهو المكون الأساسي لكريات الدم الحمراء. يدخل في تركيب جزيء الهيموغلوبين أربع ذرات حديد كل ذرة تتوضع في مركز زمرة الهيم. يتألف الجزء البروتيني الغلوبيني من 574 بقية حمض أميني.
α -الكيموتربسين Chymotrypsin-α
يتألف جزيء α- كيموتربسين من 246 بقية حمض أميني وخمسة جسور ثنائية الكبريت، يحلل الكيموتربسين تحليلاً مائياً الروابط الببتيدية والاسترية.
هرمون النمو Growth Hormone
ينتجه الفص الأمامي لنخامة الإنسان، ويتألف من سلسلة ببتيدية واحدة تحتوي 245 بقية حمض أميني وزنه الجزيئي 27 ألف. ينشط هرمون النمو اصطناع الإنظيمات والبروتينات في كل خلية.
الاحماض الامينية amino acids
تتكون البروتينات من وحدات بنائية اساسية تسمى الاحماض الامينية، ولذا فان تقسيم البروتينات وفقا لقيمتها الغذائية يتوقف على نوع وكمية تلك الاحماض الامينية الاساسية وغير الاساسية.
بعض الوظائف الحيوية للبروتينات:
1- تزويد الجسم باحتياجاته من الاحماض الامينية الاساسية للحفاظ على حياته ولنموه.
2- بناء انسجة الجسم والاحتفاظ بها فى حالة جيدة وتعويض الفاقد او التالف منها.
3- الوقاية من امراض نقص البروتين كالتاخر فى النمو ومرض البلاجرا ومرض الاستسقاء.
4- تدخل البروتينات فى تكوين الهرمون وتساهم فى تركيب بروتينات بلازما الدم والهيموجلوبين.
5- تزويد الجسم ببعض الفيتامينات ومركبات الكبريت وبعض المعادن الاخرى.
6- تدخل البروتينات فى تركيب الاجسام المضادة التي تزيد من المناعة الطبيعية للجسم.
7- مد الجسم بالطاقة والحرارة وكذلك تخزين الطاقة.
8- المحافظة على التوازن الحمضي القاعدي بالجسم.
فوائد البروتينات والاهمية الغذاية لها:
للبروتينات دور هام تؤديه فى تغذية الانسان فهي تكون الجزء الاساسي من خلايا الجسم وهي موجودة فى جميع سوائل الجسم ما عدا الصفراء، كما تكون بروتوبلازم ونواة الخلية وتدخل ايضا فى تركيب الهرمونات والانزيمات وتعتبر مصدراً من مصادر الكبريت فى الجسم، كما تدخل فى تكوين الشعر والاظافر والغضاريف وهي ضرورية لبناء الانسجة الجديدة اثناء النمو، وتزداد حاجة الجسم الى المواد البروتينية عند الاصابة بالامراض الشديدة كالسل والتيفود { تَنتج الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السَّلْمونيلَا التيفودية. الحُمّى التيفودية نادرة الظهور في الدول الصناعية. لكنها لا تَزال تُشكل خطرًا يُهدد الصحة في الدول النامية، لا سيما بالنسبة للأطفال. }، كما تحتاج الام الحامل والمرضع الى كميات كبيرة من المواد البروتينية، وتقوم المواد البروتينية بعملية ضبط الضغط الاسموزي {يسمّى الضغط التناضحي أيضاً، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أقل ضغط يجب التأثير به على السوائل لمنع حدوث الخاصيّة الإسموزية، أي الضغط الذي يحتاجة السائل الذي يمتلك ضغطاً أقلّ، ليتعادل مع السائل ذي الضغط المرتفع، وبذلك يحدث الاتزان،} داخل سوائل الدم فتحافظ على ثبات سوائل الجسم
اتمنى ان يكون البحث شاملا وسهل الاستيعاب حتى لغير المتخصصين
في امان الله دمتم والى الملتقى في موضوع اخر
اذا ماذا تعرف عن هذه الجزيئة المعقدة ذات الادوار الفعالة في جسمك ؟؟
سنتعرف معا على هذا العنصر الاساسي اذا { ساحاول وضعه بابسط شكل مع تفادي المصطلحات العلمية بحيث يستطيع ايا كان فهمه لذا بحثت وماوضعته كان من عدة مصادر كما شرحت بعض المصطلحات الموضوعة بين {} }
البروتين هو مادة شديدة التعقيد موجودة في جميع الكائنات الحية، والمكون الاساسي لجميع خلايا الجسم { ياعم .. يعني نحنا كتلة بروتين ولا شو }
ماهية البروتين:
يعتبر البروتين مكون كيميائى مركب من الكربون والهيدروجين والاكسجين مثل الكربوهيدرات والدهون، وله ايضا عنصر اساسى آخر هو النتروجين. وهذه المكونات الاربعة المشتركة تسمى الاحماض الامينية، وهناك إثنان وعشرون حمضا أمينيا وكلها يمكن أن تتكون معا باشكال مختلفة لتشكل البروتين الضرورى للبناء ووظائف الجسم الانسانى، ويتكون البروتين من الأطعمه الحيوانية والنباتية. ويحصل الانسان على حاجته من هذين المصدرين. (6: 69)
تعريف البروتينات:
عرف البروتين بأنه المادة الحيوية اللازمة لبناء وتجديد جميع الخلايا الحيوانية والنباتية، وهو المصدر الوحيد الذي يمد الجسم بالازوت والنيتروجين اللازم لتكوين وتجديد أنسجة الجسم.
وتوجد البروتينات بنسب متفاوتة فى كل المصادر الحيوانية فى كل من اللحوم والاسماك والطيور والبيض واللبن ومنتجاته { كثروا منهم ياجماعة باه تكبروا وتصيروا ابطال }
وتتوافر فى المصادر النباتية وذلك في كل من الفول والحمص والعدس والقمح والشعير والذرة والارز والفاصوليا والبسلة الجافة والبطاطا واللوز والمكسرات { اضربواا العدس والفول }
مكونات البروتين
وهي تتكون من وحدات أولية هي الحموض الأمينية والببتيدات.
دور البروتينات
تلعب البروتينات دورًا في كل عملية بيولوجية تقريبًا، وتتنوع وظائفها على نطاقٍ واسعٍ، وتتمثّل الوظائف الرئيسة للبروتينات في الجسم في عمليات البناء والتعزيز والإصلاح، فهي تدخل في تركيب الكولاجين والكيراتين { شفتوا كيراتين وكولاجين مجاني } -الذي يدخل في تركيب الجلد والشعر والأظفار- والعديد من الهرمونات كالإنسولين مثلًا، والنواقل كالهيموغلوبين، كما أنَّ معظم الإنزيمات في الجسم هي عبارة عن بروتينات ومحفزات تُسرّع من التفاعلات الكيميائية، وهي أيضًا ضرورية لعمليات الاستقلاب {
لاستقلاب {(الأيض أو التمثيل الغذائي) هو تلك العمليات الكيماوية الحيوية التي يقوم بها الجسم للحصول على الطاقة اللازمة له، وذلك بتفاعل الأكسجين مع المواد الغذائية، يحسب الاستقلاب بالسعرة الحرارية (الكالوري) }
في الخلايا، وترجمة ذلك سريريًا نمو الجسم والمحافظة على توازن السوائل فيه، وتأمين الطاقة اللازمة لعمل الجسم -جنبًا إلى جنب مع السكريات والدسم- وكذلك تأمين ما يحتاجه الجسم ليقاوم به الأمراض المختلفة وغيرها من الوظائف المهمة التي لا غنى للجسم عنها
مصادر البروتين
أهم المصادر الحيوانية للبروتينات وهي اللحوم الحمراء والحليب والجبن والبيض وهنا يمكن إضافة لحم الديك الرومي، ومن الأطعمة البحرية سمك التونة والسردين والجمبري -أحد الحيوانات البحرية التي يمكن أكلها- أمَّا المصادر النباتية للبروتينات فتشكل البقوليات أهمُّها كالفول والعدس، وأيضًا هناك اليقطين والبروكلي والكينوا { الكينوا هي نوع من الحبوب، وتعتبر من المحاصيل الصالحة للأكل. تنتمي الكينوا إلى الفصيلة القطيفية حالها كحال أنواع مثل الشمندر والسبانخ وكوم العشب. وتؤكل أوراقها أيضًا كخضروات } وغيرها من النباتات المختلفة التي تحتوي على نسب متنوعة من البروتينات
تقسيم البروتينات:
أولاً: التقسيم وفقاً للمصدر الغذائي:
البروتينات من مصدر حيواني.
البروتينات من مصدر نباتي.
ثانياً: التقسيم وفقاً للاحماض الامينية:
البروتينات المحتوية على الاحماض الامينية الاساسية.
البروتينات المحتوية على الاحماض الامينية غير الاساسية .
ثالثا: التقسيم وفقاً للحفاظ على الحياة والنمو:
بروتينات كاملة: وهي ضرورية للحفاظ على الحياة وزيادة النمو الطبيعي للجسم عند اضافتها كبروتين وحيد فى الغذاء، وذلك كبروتين اللبن والبيض واللحوم والدواجن والطيور والاسماك.
بروتينات نصف كاملة: وهي التي تسمح بمواصلة الحياة دون زيادة فى النمو الطبيعي للجسم وذلك كبروتين القمح والشعير
بروتينات غير كاملة: وهي التي لا تمكن الجسم من الحفاظ على الحياة أو على النمو الطبيعى أو زيادة الوزن وذلك فى حالة تناولها بمفردها فى الغذاء دون غيرها من البروتينات الاخرى، ومن امثلتها الجيلاتين
{يمكن تعريف مادة الجيلاتين على أنّها عبارة عن مادة هلامية شبه صلبة وشفافة وفي بعض الأحيان تميل للون الأصفر، تتميّز بأنّها عديمة الطعم والرائحة، ويشار إلى أنّها موجودة في أجساد العديد من الحيوانات خاصةً في جلد الخنزير، حيث يتم الحصول عليها عن طريق الغلي المستمر لأنسجة حيوانية أو نباتية، لهذا نجد جيلاتيناً حيوانياً يتكون عادة من غلي سيقان الأبقار والمواشي وكذلك جلود الخنازير والجيلاتين النباتي الذي يمكن الحصول عليه من خلال غلي بعض الطحالب البحرية، ويشار إلى أنّ الجيلاتين هو بروتين غير كامل.}
ابعا: التقسيم وفقا للجودة او القيمة الغذائية:
بروتينات ذات قيمة حيوية عالية: وهي البروتينات التى تحتوي على كل الاحماض الامينية الاساسية وتؤدي الى نمو الجسم وتجديد خلاياه وفقا للمعدل الطبيعي للنمو، ومن أمثلتها جميع البروتينات الحيوانية عدا الجيلاتين وذلك كبروتين اللحوم والاسماك والدواجن والطيور والبيض واللبن، ويطلق على هذا النوع من البروتينات اسم البروتينات الكاملة أو ذات النوعية الجيدة او المرتفعة الجودة.
بروتينات ذات قيمة حيوية منخفضة: وهي البروتينات الناقصة فى واحد أو أكثر من الاحماض الامينية الاساسية، وبالتالي لا تزود الجسم بكل الاحماض اللازمه لنموه الطبيعي والحفاظ على حياته، ومن أمثلتها الحبوب وذلك كجلايدين القمح وهوردين الشعير وبروتينات البقوليات وبروتينات النباتات الاخري فيما عدا فول الصويا والفطر او النقل كاللوز والجوز والبندق والفستق، ويطلق ايضا على هذا النوع من البروتينات اسم البروتينات غير الكاملة او ذات النوعية الفقيرة او البروتينات منخفضة الجودة.
خامسا: التقسيم الكيميائى للبروتينات:
يتم تقسيم البروتينات وفقا لتركيبها الكيميائي الى ثلاثة انواع رئيسية وهي:
1- البروتينات البسيطة simple proteins
2- البروتينات المركبة compound proteins
3- البروتينات المشتقة derived proteins
بعض البروتينات ذات البنية المشهورة
يهتم العلماء بدراسة الببتيدات العالية وفي مقدمتها الهرمونات والإنظيمات.
الأنسولين Insulin
هرمون مُنقِص لسكر الدم Hypoglucemic تفرزه المعثكلة. يتألف الأنسولين من 51 بقية حمض أميني موزعة على سلسلتين ببتيديتين، تحتوي السلسلة A على 21 بقية حمض أميني والسلسلة B على 30 بقية حمض أميني. يربط هاتين السلسلتين جسران كبريتيان.
الفبرين Fibrin
تفرز الفبرين يرقات دود القز على هيئة خيوط حريرية دقيقة، وهو بروتين خطي يتألف من سلاسل عديدات الببتيد ترتبط بعدد كبير من الروابط الهيدروجينية (البنية ـ بيتا)، وزنه الجزيئي مرتفع نحو 100 ألف. تتوضع بقايا الحموض الأمينية في السلسلة الببتيدية وفق الترتيب الآتي:
X-Gly-Ala-Gly-Ala-Gly
(X = بقية السيرين أو أي حمض أميني آخر).
الألبومين Albumin
ألبومين البيض وزنه الجزيئي 45 ألف ويؤلف 64% من الكتلة الرئيسية لبروتينات بيض الدجاج. أما ألبومين الدم فوزنه الجزيئي 65 ألف ويؤلف 60% من بروتينات مصل الدم.
الهيموغلوبين Hemoglobin
وهو المكون الأساسي لكريات الدم الحمراء. يدخل في تركيب جزيء الهيموغلوبين أربع ذرات حديد كل ذرة تتوضع في مركز زمرة الهيم. يتألف الجزء البروتيني الغلوبيني من 574 بقية حمض أميني.
α -الكيموتربسين Chymotrypsin-α
يتألف جزيء α- كيموتربسين من 246 بقية حمض أميني وخمسة جسور ثنائية الكبريت، يحلل الكيموتربسين تحليلاً مائياً الروابط الببتيدية والاسترية.
هرمون النمو Growth Hormone
ينتجه الفص الأمامي لنخامة الإنسان، ويتألف من سلسلة ببتيدية واحدة تحتوي 245 بقية حمض أميني وزنه الجزيئي 27 ألف. ينشط هرمون النمو اصطناع الإنظيمات والبروتينات في كل خلية.
الاحماض الامينية amino acids
تتكون البروتينات من وحدات بنائية اساسية تسمى الاحماض الامينية، ولذا فان تقسيم البروتينات وفقا لقيمتها الغذائية يتوقف على نوع وكمية تلك الاحماض الامينية الاساسية وغير الاساسية.
بعض الوظائف الحيوية للبروتينات:
1- تزويد الجسم باحتياجاته من الاحماض الامينية الاساسية للحفاظ على حياته ولنموه.
2- بناء انسجة الجسم والاحتفاظ بها فى حالة جيدة وتعويض الفاقد او التالف منها.
3- الوقاية من امراض نقص البروتين كالتاخر فى النمو ومرض البلاجرا ومرض الاستسقاء.
4- تدخل البروتينات فى تكوين الهرمون وتساهم فى تركيب بروتينات بلازما الدم والهيموجلوبين.
5- تزويد الجسم ببعض الفيتامينات ومركبات الكبريت وبعض المعادن الاخرى.
6- تدخل البروتينات فى تركيب الاجسام المضادة التي تزيد من المناعة الطبيعية للجسم.
7- مد الجسم بالطاقة والحرارة وكذلك تخزين الطاقة.
8- المحافظة على التوازن الحمضي القاعدي بالجسم.
فوائد البروتينات والاهمية الغذاية لها:
للبروتينات دور هام تؤديه فى تغذية الانسان فهي تكون الجزء الاساسي من خلايا الجسم وهي موجودة فى جميع سوائل الجسم ما عدا الصفراء، كما تكون بروتوبلازم ونواة الخلية وتدخل ايضا فى تركيب الهرمونات والانزيمات وتعتبر مصدراً من مصادر الكبريت فى الجسم، كما تدخل فى تكوين الشعر والاظافر والغضاريف وهي ضرورية لبناء الانسجة الجديدة اثناء النمو، وتزداد حاجة الجسم الى المواد البروتينية عند الاصابة بالامراض الشديدة كالسل والتيفود { تَنتج الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السَّلْمونيلَا التيفودية. الحُمّى التيفودية نادرة الظهور في الدول الصناعية. لكنها لا تَزال تُشكل خطرًا يُهدد الصحة في الدول النامية، لا سيما بالنسبة للأطفال. }، كما تحتاج الام الحامل والمرضع الى كميات كبيرة من المواد البروتينية، وتقوم المواد البروتينية بعملية ضبط الضغط الاسموزي {يسمّى الضغط التناضحي أيضاً، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أقل ضغط يجب التأثير به على السوائل لمنع حدوث الخاصيّة الإسموزية، أي الضغط الذي يحتاجة السائل الذي يمتلك ضغطاً أقلّ، ليتعادل مع السائل ذي الضغط المرتفع، وبذلك يحدث الاتزان،} داخل سوائل الدم فتحافظ على ثبات سوائل الجسم
اتمنى ان يكون البحث شاملا وسهل الاستيعاب حتى لغير المتخصصين
في امان الله دمتم والى الملتقى في موضوع اخر