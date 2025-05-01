نقص البروتين والسعرات الحرارية عند المسنين

عندما يتعرض كبار السن لنقص في البروتينات والسعرات الحرارية يضعف جهازهم المناعي ويضمحل ويكون المسن معرضا للعدوى الميكروبية أو الفيروسية .

ويحدث نقص البروتين والسعرات الحرارية نتيجة عدم تناول الطعام أو في حالة الاصابة بالاكتئاب حيث يرفض المسن المريض بالاكتئاب الطعام أو قد يكون هذا النقص راجعا إلى عدم وجود مرافق يعيش مع المسن ، ليقوم بخدمته إذا كان يعيش بمفردة ولا يجد من يطهوله الطعام .. حيث يضطر المسن إلى الاعتماد على الوجبات السريعة الجاهزة أو الحلويات التي تفتقد للعناصر الأساسية والمتوفرة في البروتينات .



ويحتاج المسن إلى حوالي 1800 سعر حراري ولابد أن يتضمن غذاؤه حوالي 85 جرام بروتينات .

ومع تقدم العمر يبدأ المسن في فقدان شهيته للحوم ومنتجات الألبان وفي هذه الحالة يحدث نقص فيتامين ب والحديد والكالسيوم والزنك ويزداد هذ النقص كلما انحدر المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو إذا كان المسن مدمنا للخمور والتدخين .



الوقاية والعلاج :

لابد من الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن للمسن الذى يحتاج إلى جانب البروتين والسعرات الحخرارية تناول الخضروات والفواكة الطازجة .​