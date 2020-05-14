قلعة الحب 08

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
355
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قلعة الحب 08:
يوجد تجانس كبير بين أيام رمضان، موعد الافطار، الشربة؛ الخميرة، البوراك، صلاة التراويح، وموعد السحور..ونوع الحلويات...وهنا علينا ان نستفيد من عنصر الإكراه والتقيد بالنظام. لعلنا نستطيع ان نقف في وجه الفوضى التي تجتاح حياتنا في غير رمضان.
مخ الهدرة: الحمد لله على تكرار الصور في رمضان.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top