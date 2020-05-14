قلعة الحب 08:

يوجد تجانس كبير بين أيام رمضان، موعد الافطار، الشربة؛ الخميرة، البوراك، صلاة التراويح، وموعد السحور..ونوع الحلويات ...وهنا علينا ان نستفيد من عنصر الإكراه والتقيد بالنظام. لعلنا نستطيع ان نقف في وجه الفوضى التي تجتاح حياتنا في غير رمضان.

مخ الهدرة: الحمد لله على تكرار الصور في رمضان .