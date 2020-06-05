السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلدي موضوع واردت اضافته هنا حتى يتسنى لي ولكم مناقشته والاستفادة من وجهات النظر المختلفمن خلال العنوان -كاتب - ربما لن يصف لكم محتوى الموضوعاذا وبلا مقدماتكلمة كاتب : سواء كاتب روايات او خواطر او كتب او حتى الشعرالبعض يزاول الكتابة كمهنة والاخرون كهوايةطالما وجدت تضاربا في الاراء عن مسائل ك :هل يولد المرء كاتبا ؟هل يمكن اعتبار الكتابة مشروعا بحيث يستثمر الانسان قدراته ويطورها ؟هل يمكن للمرء اكتساب تلك القدرة على التلاعب بالحروف وجذب القارئ ؟هل يمكن لانسان عادي كتابة كتاب او رواية او خاطرة تحاكي تلك التي يكتبها شخص يطلق عليه لقب - كاتب - ؟لكل شخص - كاتب - معنا في المنتدى وفي اي نوع او لون تكتب لكل من الكتابة شغفه :كيف تحصل على الهامك .؟كتابة مؤلف او رواية .... هل تعتقد انك ستقعلها يوما ؟لنفترض انك اردت كتابة كتاب او رواية :هل تساءلت يوما كيف لكاتب ان يوسع فكرة او افكارا من بضعة اسطر في كتاب من مئات الصفحات ؟ماذا تعني لك الكاتبة ... الحروف .... الحبر.....الاوراق البيضاء ...؟احم اظن انه سيكونا نقاشا من العيار الثقيلهي اسئلة راودتني ولم اشا ان اتركها حبيسة لذا اردت مشاركتها معكم لارى افكاركم ووجهات نظركم وان وجدت اي تساؤلات اخرى ساضعهااتمنى ان تشاركونا اراءكم وان يجد الاخرون ربما اجابات عن تساؤلاتهمفي امان الله