ONjINE
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي موضوع واردت اضافته هنا حتى يتسنى لي ولكم مناقشته والاستفادة من وجهات النظر المختلف
من خلال العنوان -كاتب - ربما لن يصف لكم محتوى الموضوع
اذا وبلا مقدمات
كلمة كاتب : سواء كاتب روايات او خواطر او كتب او حتى الشعر
البعض يزاول الكتابة كمهنة والاخرون كهواية
طالما وجدت تضاربا في الاراء عن مسائل ك :
هل يولد المرء كاتبا ؟
هل يمكن اعتبار الكتابة مشروعا بحيث يستثمر الانسان قدراته ويطورها ؟
هل يمكن للمرء اكتساب تلك القدرة على التلاعب بالحروف وجذب القارئ ؟
هل يمكن لانسان عادي كتابة كتاب او رواية او خاطرة تحاكي تلك التي يكتبها شخص يطلق عليه لقب - كاتب - ؟
لكل شخص - كاتب - معنا في المنتدى وفي اي نوع او لون تكتب لكل من الكتابة شغفه :
كيف تحصل على الهامك .؟
كتابة مؤلف او رواية .... هل تعتقد انك ستقعلها يوما ؟
لنفترض انك اردت كتابة كتاب او رواية :
هل تساءلت يوما كيف لكاتب ان يوسع فكرة او افكارا من بضعة اسطر في كتاب من مئات الصفحات ؟
ماذا تعني لك الكاتبة ... الحروف .... الحبر.....الاوراق البيضاء ...؟
احم اظن انه سيكونا نقاشا من العيار الثقيل
هي اسئلة راودتني ولم اشا ان اتركها حبيسة لذا اردت مشاركتها معكم لارى افكاركم ووجهات نظركم وان وجدت اي تساؤلات اخرى ساضعها
اتمنى ان تشاركونا اراءكم وان يجد الاخرون ربما اجابات عن تساؤلاتهم
في امان الله
لدي موضوع واردت اضافته هنا حتى يتسنى لي ولكم مناقشته والاستفادة من وجهات النظر المختلف
من خلال العنوان -كاتب - ربما لن يصف لكم محتوى الموضوع
اذا وبلا مقدمات
كلمة كاتب : سواء كاتب روايات او خواطر او كتب او حتى الشعر
البعض يزاول الكتابة كمهنة والاخرون كهواية
طالما وجدت تضاربا في الاراء عن مسائل ك :
هل يولد المرء كاتبا ؟
هل يمكن اعتبار الكتابة مشروعا بحيث يستثمر الانسان قدراته ويطورها ؟
هل يمكن للمرء اكتساب تلك القدرة على التلاعب بالحروف وجذب القارئ ؟
هل يمكن لانسان عادي كتابة كتاب او رواية او خاطرة تحاكي تلك التي يكتبها شخص يطلق عليه لقب - كاتب - ؟
لكل شخص - كاتب - معنا في المنتدى وفي اي نوع او لون تكتب لكل من الكتابة شغفه :
كيف تحصل على الهامك .؟
كتابة مؤلف او رواية .... هل تعتقد انك ستقعلها يوما ؟
لنفترض انك اردت كتابة كتاب او رواية :
هل تساءلت يوما كيف لكاتب ان يوسع فكرة او افكارا من بضعة اسطر في كتاب من مئات الصفحات ؟
ماذا تعني لك الكاتبة ... الحروف .... الحبر.....الاوراق البيضاء ...؟
احم اظن انه سيكونا نقاشا من العيار الثقيل
هي اسئلة راودتني ولم اشا ان اتركها حبيسة لذا اردت مشاركتها معكم لارى افكاركم ووجهات نظركم وان وجدت اي تساؤلات اخرى ساضعها
اتمنى ان تشاركونا اراءكم وان يجد الاخرون ربما اجابات عن تساؤلاتهم
في امان الله