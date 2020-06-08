



















– القدرة على قول عبارة “لا”

أبدا لا يجب أن تكن ذلك الشخص اللطيف الذي لا يجرؤ على قول “لا” وفي المقابل يوافق أو يصمت، اصحاب الكاريزما عكس ذلك تماما، وعليه يجب أن تتعلم قول عبارة “لا” في الوقت المناسب بالطريقة اللائقة دون التفكير كثيراً.

4 – عدم الصدمة والتعصب

مهما اخطأ الآخرون في حقك لا تكن متعصباً وحافظ على ابتسامتك، كذلك إن كان شخص ما لا يتفق معك استمع له ولأرائه دائما، ضع مبدأ أن كل الاحتمالات واردة في الحياة ولا تتعصب بناءاً على كلام قد يشكل لك صدمة ما، لا تظهر صدمتك للآخرين ولا تأخذ الأمر بشكل شخصي وفي المقابل أظهر أنك متفتح ذو نفسية و مزاج جيدين مهما كان الوضع.

أبدا لا يجب أن تكن ذلك الشخص اللطيف الذي لا يجرؤ على قول “لا” وفي المقابل يوافق أو يصمت، اصحاب الكاريزما عكس ذلك تماما، وعليه يجب أن تتعلم قول عبارة “لا” في الوقت المناسب بالطريقة اللائقة دون التفكير كثيراً. 4 – عدم الصدمة والتعصب مهما اخطأ الآخرون في حقك لا تكن متعصباً وحافظ على ابتسامتك، كذلك إن كان شخص ما لا يتفق معك استمع له ولأرائه دائما، ضع مبدأ أن كل الاحتمالات واردة في الحياة ولا تتعصب بناءاً على كلام قد يشكل لك صدمة ما، لا تظهر صدمتك للآخرين ولا تأخذ الأمر بشكل شخصي وفي المقابل أظهر أنك متفتح ذو نفسية و مزاج جيدين مهما كان الوضع.

5 – أثبت وجودك

الكاريزما تأتي بإثبات الذات أمام الملأ، عليك أن تتحدث و تتفاعل مع الأخرين وكن فخورا بنفسك، فالناس بطبعهم اجتماعيون ويحبون الإستماع لقصص الأخرين، لذا كن أنت موضوع القصة، كذلك لا تفرط في الحديث كثيرا عن نفسك واترك الغير هو من يتحدث عنك.

5 – أثبت وجودك الكاريزما تأتي بإثبات الذات أمام الملأ، عليك أن تتحدث و تتفاعل مع الأخرين وكن فخورا بنفسك، فالناس بطبعهم اجتماعيون ويحبون الإستماع لقصص الأخرين، لذا كن أنت موضوع القصة، كذلك لا تفرط في الحديث كثيرا عن نفسك واترك الغير هو من يتحدث عنك.

6 – اهتم بمظهرك

عليك أن تحرص على الإهتمام بمظهرك ونظافتك دائماً، ربما المرأة تعرف هذا الأمر جيدا لكن الرجل لا،

لذا نقدم لك : “نصائح و توجيهات تفصيلية في دليل النظافة الشخصية للرجل”

6 – اهتم بمظهرك عليك أن تحرص على الإهتمام بمظهرك ونظافتك دائماً، ربما المرأة تعرف هذا الأمر جيدا لكن الرجل لا، لذا نقدم لك : “نصائح و توجيهات تفصيلية في دليل النظافة الشخصية للرجل”

7 – كن صاحب مبادئ و أهداف

في أسوء الظروف والمحن حافظ دائما على مبادئك، ضع أهداف معينة لحياتك واعمل بكل جهدك من أجل تحقيقها.

7 – كن صاحب مبادئ و أهداف في أسوء الظروف والمحن حافظ دائما على مبادئك، ضع أهداف معينة لحياتك واعمل بكل جهدك من أجل تحقيقها.



8 – لا ترضي جميع الناس

ببساطة لأنه لا يمكنك ارضاء الجميع، لا تكثرت لكلام الناس، ضع كل كلامهم جانباً وواصل طريقك، لا تخف من انتقاداتهم لخياراتك في الحياة، فأنت الوحيد الذي يملك المعطيات الضرورية لضبط ما هو المناسب لك، أما بخصوص الأشخاص الغيورين الذين يحاولون الإساءة إليك فهؤلاء ابتسم في وجههم فقط. “معلومة في ذات السياق”

8 – لا ترضي جميع الناس ببساطة لأنه لا يمكنك ارضاء الجميع، لا تكثرت لكلام الناس، ضع كل كلامهم جانباً وواصل طريقك، لا تخف من انتقاداتهم لخياراتك في الحياة، فأنت الوحيد الذي يملك المعطيات الضرورية لضبط ما هو المناسب لك، أما بخصوص الأشخاص الغيورين الذين يحاولون الإساءة إليك فهؤلاء ابتسم في وجههم فقط. “معلومة في ذات السياق”

9- أخيراً استخدم عقلك وكن ايجابياً

الأشخاص الذين لديهم نظرة سلبية لا يتمتعون بالكاريزما، كن متفائلاً دائما واستخدم عقلك في كل خياراتك في الحياة أكثر من عاطفتك، فالكاريزما هي أن تفكر دائما بشكل مختلف

9- أخيراً استخدم عقلك وكن ايجابياً الأشخاص الذين لديهم نظرة سلبية لا يتمتعون بالكاريزما، كن متفائلاً دائما واستخدم عقلك في كل خياراتك في الحياة أكثر من عاطفتك، فالكاريزما هي أن تفكر دائما بشكل مختلف

انتهى





ثريد■ الكاريزماأو قوة الجاذبية الشخصية، هي قوة غامضة لدى بعض الأشخاص، ممن يمتلكون القدرة على التأثير في الآخرين، وهي من الصفات التي يسعى كثير من الناس إلى اكتسابها.، إليك9 طرق عملية لاكتسابهاتابعوا1- قوة الشخصيةأول مبدأ هو قوة الشخصية، يجب أن تعرف ذاتك وماذا تريد، وبعدها يجب أن لا تترد أبداً في مخالفة آراء الآخرين اذا لم تتفق معهم، ولا تتردد في البوح عن رأيك و ما يجول داخلك، لأنه في الكثير من الأحيان قد لا تتفق مع الطرف الأخر ولكنك لا تعبر عن ذلك، فالتعبير عن الإختلاف مع الأخر هو أمر مبدئي لإكتساب قوة الشخصية وبعدها قوة “الكاريزما”.2– المبادرة في اتخاذ القراراتعليك أن تعي جيدا أبعاد الخطوة التي تود القيام بها ومن ثم عدم الخوف من اتخاذ أي قرار سواء تعلق الأمر بقراراتك الشخصية أو قرارات لمجموعة من الأشخاص، يجب أن تتحمل مسؤوليتك الكاملة في اتخاد القرار وفي عواقبه مهما كانت، فأصحاب الكاريزما هم سيدي القرار ولا يرضون باتباع الآخرين.