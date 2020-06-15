اجراء الامتحان

إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط
يوم 7 إلى 9 ستنمبر 2020
اجراء امتحان البكالوريا
يوم 13 إلى 19 ستنمبر 2020
بالتوفيق ان شاء الله لكل التلاميذ التعليم المتوسط و البكالوريا
أكررها مرة أخرى اي تلميذ في الرياضيات خاصة تعليم المتوسط أنا في الخدمة ان شاء الله
يوم 7 إلى 9 ستنمبر 2020
اجراء امتحان البكالوريا
يوم 13 إلى 19 ستنمبر 2020
بالتوفيق ان شاء الله لكل التلاميذ التعليم المتوسط و البكالوريا
أكررها مرة أخرى اي تلميذ في الرياضيات خاصة تعليم المتوسط أنا في الخدمة ان شاء الله