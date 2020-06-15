اجراء الامتحان

اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط

يوم 7 إلى 9 ستنمبر 2020

اجراء امتحان البكالوريا

يوم 13 إلى 19 ستنمبر 2020

بالتوفيق ان شاء الله لكل التلاميذ التعليم المتوسط و البكالوريا

أكررها مرة أخرى اي تلميذ في الرياضيات خاصة تعليم المتوسط أنا في الخدمة ان شاء الله