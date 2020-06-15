اجراء الامتحان

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,866
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط
يوم 7 إلى 9 ستنمبر 2020
اجراء امتحان البكالوريا
يوم 13 إلى 19 ستنمبر 2020
بالتوفيق ان شاء الله لكل التلاميذ التعليم المتوسط و البكالوريا
أكررها مرة أخرى اي تلميذ في الرياضيات خاصة تعليم المتوسط أنا في الخدمة ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top