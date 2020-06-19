حلويات من مطبخي

السلام عليكم
هذه بعض الحلويات من تحضيري في العيد
كل مرة نقول نحطها حتى قرب عيد الاضحى ههههه
بنيون
قاطو بالكابريز وكريمة حلوة الترك
بقلاوة
صابلي
قاطو القطيفة
مقروض
ڨريوش
وهذه صورة جماعية للذكرى هههه
ملاحظة :القريوش والمقروض ساعدت فيهم برك من تحضير امي
نتمنى يعجبكم
شهية طيبة
هذه بعض الحلويات من تحضيري في العيد
كل مرة نقول نحطها حتى قرب عيد الاضحى ههههه
بنيون
قاطو بالكابريز وكريمة حلوة الترك
بقلاوة
صابلي
قاطو القطيفة
مقروض
ڨريوش
وهذه صورة جماعية للذكرى هههه
ملاحظة :القريوش والمقروض ساعدت فيهم برك من تحضير امي
نتمنى يعجبكم
شهية طيبة
المرفقات
-
2.5 MB المشاهدات: 0