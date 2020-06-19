حلويات من مطبخي

afnene

afnene

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
683
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم
هذه بعض الحلويات من تحضيري في العيد
كل مرة نقول نحطها حتى قرب عيد الاضحى ه‍هههه

بنيون
IMG_20200526_181016_6.jpg
قاطو بالكابريز وكريمة حلوة الترك
IMG_20200526_181023_3.jpg
بقلاوة

IMG_20200526_181218_0.jpg


صابلي
IMG_20200526_180926_5.jpg

قاطو القطيفة
IMG_20200526_181116_8.jpg

مقروض
IMG_20200526_181130_0.jpg

ڨريوش
IMG_20200526_181035_8.jpg

وهذه صورة جماعية للذكرى هههه
IMG_20200526_182008_6.jpg

ملاحظة :القريوش والمقروض ساعدت فيهم برك😁 من تحضير امي
نتمنى يعجبكم
شهية طيبة
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top