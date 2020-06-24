بعد الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط و بعد قرار وزير التربية كل من تحصل 9 على من 20اقول لك كل الناجحين في شهادة التعليم المتوسط و عقبال النجاح في شهادة البكالورياقل كلمة كلمة للناجحين في شهاده التعليم المتوسط بهذه المناسبة السعيدةشاركونا افراحكم إن شاء اللهو احكي لينا كيف اشتزت امتحان التعليم المتوسط BEM أو سابقا BEFانا اجتزت BEF سنة 1998