ألف مبروك

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,080
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بعد الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط و بعد قرار وزير التربية كل من تحصل 9 على من 20
اقول لك كل الناجحين في شهادة التعليم المتوسط و عقبال النجاح في شهادة البكالوريا
1593011786014.jpg

قل كلمة كلمة للناجحين في شهاده التعليم المتوسط بهذه المناسبة السعيدة
شاركونا افراحكم إن شاء الله
و احكي لينا كيف اشتزت امتحان التعليم المتوسط BEM أو سابقا BEF
انا اجتزت BEF سنة 1998
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top