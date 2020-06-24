إلياس
:: عضو بارز ::
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بعد الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط و بعد قرار وزير التربية كل من تحصل 9 على من 20
اقول لك كل الناجحين في شهادة التعليم المتوسط و عقبال النجاح في شهادة البكالوريا
قل كلمة كلمة للناجحين في شهاده التعليم المتوسط بهذه المناسبة السعيدة
شاركونا افراحكم إن شاء الله
و احكي لينا كيف اشتزت امتحان التعليم المتوسط BEM أو سابقا BEF
انا اجتزت BEF سنة 1998
اقول لك كل الناجحين في شهادة التعليم المتوسط و عقبال النجاح في شهادة البكالوريا
قل كلمة كلمة للناجحين في شهاده التعليم المتوسط بهذه المناسبة السعيدة
شاركونا افراحكم إن شاء الله
و احكي لينا كيف اشتزت امتحان التعليم المتوسط BEM أو سابقا BEF
انا اجتزت BEF سنة 1998
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