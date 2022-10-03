هام جدا لطلبــــــــــــــــــة المراسلة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,158
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***
هـــــــــام جـــــدا
* بالنسبة للطلبة الذين تم دفع ملفاتهم الى المركز يمكنكم سحب :
شهادة التسجيل و التسجيل المؤكد بعد مرور ثلاثة ايام او اسبوع على الاقل من دفع الملف
هذه هي ورقة التسجيل المؤكد في المركز التي تسحب من موقع التسجيل من الهاتف او سيبار برقم الاستمارة
📌 ملاحظة:
يجب الاحتفاظ بهذا التسجيل المؤكد
* لتسجيل دخولكم الى أرضية التعليم لأنه يحتوي على :
• رقم الاستمارة
• رقم التسجيل
• رقم الترتيب
• اسم المستخدم
• كلمة المرور
• رابط أرضية التعليم
للمشاركة مع الاستاذ في الدروس وتمارين لإحتساب نقطة المراقبة المستمرة والتي تساعد أيضاً على احتساب معدل امتحان اثبات المستوى ومعدل العام للنجاح في المستوى الأعلى بإذن الله
كل الارقام مهمة خاصة:
رقم التسجيل : مهم جدا سيبقى معكم طول فترة مشواركم الدراسي بالمراسلة برقم التسجيل يتم :
_ الدخول الى المعلام كما ذكرت
_ واجتياز الفرض الالكتروني
_ وسحب استدعاء امتحان اثبات المستوى
_ وسحب كشف نقاط الامتحان
_ وسحب شهادة اثبات المستوى للناجحين فقط
التسجيل المؤكد لا يسلم للمركز خاص بالطالب للاحتفاظ بها
ومع الختام بالتوفيق للجميع