هام جدا لطلبــــــــــــــــــة المراسلة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,158
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
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** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***




هـــــــــام جـــــدا

* بالنسبة للطلبة الذين تم دفع ملفاتهم الى المركز يمكنكم سحب :
شهادة التسجيل و التسجيل المؤكد بعد مرور ثلاثة ايام او اسبوع على الاقل من دفع الملف
🔴هذه هي ورقة التسجيل المؤكد في المركز التي تسحب من موقع التسجيل من الهاتف او سيبار برقم الاستمارة

📌 ملاحظة:
يجب الاحتفاظ بهذا التسجيل المؤكد
* لتسجيل دخولكم الى أرضية التعليم لأنه يحتوي على :
• رقم الاستمارة
• رقم التسجيل
• رقم الترتيب
• اسم المستخدم
• كلمة المرور
• رابط أرضية التعليم
للمشاركة مع الاستاذ في الدروس وتمارين لإحتساب نقطة المراقبة المستمرة والتي تساعد أيضاً على احتساب معدل امتحان اثبات المستوى ومعدل العام للنجاح في المستوى الأعلى بإذن الله 😇

📌 كل الارقام مهمة خاصة:
رقم التسجيل : مهم جدا سيبقى معكم طول فترة مشواركم الدراسي بالمراسلة برقم التسجيل يتم :
_ الدخول الى المعلام كما ذكرت
_ واجتياز الفرض الالكتروني
_ وسحب استدعاء امتحان اثبات المستوى
_ وسحب كشف نقاط الامتحان
_ وسحب شهادة اثبات المستوى للناجحين فقط

📌 التسجيل المؤكد لا يسلم للمركز خاص بالطالب للاحتفاظ بها
ومع الختام بالتوفيق للجميع


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