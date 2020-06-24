الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي

الزوج : ردي بالك على روحك و سلميلي عليها

الزوجة : ااااه راك فرحان تحب غير تتهنى من وجهي وخلاص

الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله

........

الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي

الزوج : خلي نهار آخر اقعدي معايا اليوم

الزوجة : انت هكا كون تلقى تسكر عليا بالسلاسل

و كادنة لا خرجة لا طلعة

الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله

.........

الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي

الزوج : ديري واش تحبي

الزوجة: تسما ميهمكش نروح والا نقعد

الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله



..........

الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند امي

الزوج : تحبي نروح معاك؟؟

الزوجة : نحب نقعد مع أمي وحدي و نتا ديما في لاصق فيا في كل محضر تحضر

الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله



و ما زال العالم عاجز حتى الآن عن إيجاد الحل​