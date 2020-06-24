Chicobustan
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 324
- النقاط
- 541
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : ردي بالك على روحك و سلميلي عليها
الزوجة : ااااه راك فرحان تحب غير تتهنى من وجهي وخلاص
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : خلي نهار آخر اقعدي معايا اليوم
الزوجة : انت هكا كون تلقى تسكر عليا بالسلاسل
و كادنة لا خرجة لا طلعة
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
.........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : ديري واش تحبي
الزوجة: تسما ميهمكش نروح والا نقعد
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
..........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند امي
الزوج : تحبي نروح معاك؟؟
الزوجة : نحب نقعد مع أمي وحدي و نتا ديما في لاصق فيا في كل محضر تحضر
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
و ما زال العالم عاجز حتى الآن عن إيجاد الحل
الزوج : ردي بالك على روحك و سلميلي عليها
الزوجة : ااااه راك فرحان تحب غير تتهنى من وجهي وخلاص
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : خلي نهار آخر اقعدي معايا اليوم
الزوجة : انت هكا كون تلقى تسكر عليا بالسلاسل
و كادنة لا خرجة لا طلعة
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
.........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : ديري واش تحبي
الزوجة: تسما ميهمكش نروح والا نقعد
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
..........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند امي
الزوج : تحبي نروح معاك؟؟
الزوجة : نحب نقعد مع أمي وحدي و نتا ديما في لاصق فيا في كل محضر تحضر
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
و ما زال العالم عاجز حتى الآن عن إيجاد الحل