و ما زال العالم عاجز حتى الآن عن إيجاد الحل

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
324
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : ردي بالك على روحك و سلميلي عليها
الزوجة : ااااه راك فرحان تحب غير تتهنى من وجهي وخلاص
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : خلي نهار آخر اقعدي معايا اليوم
الزوجة : انت هكا كون تلقى تسكر عليا بالسلاسل
و كادنة لا خرجة لا طلعة
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله
.........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند أمي
الزوج : ديري واش تحبي
الزوجة: تسما ميهمكش نروح والا نقعد
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله

..........
الزوجة : اني رايحة نقعد يومين عند امي
الزوج : تحبي نروح معاك؟؟
الزوجة : نحب نقعد مع أمي وحدي و نتا ديما في لاصق فيا في كل محضر تحضر
الزوج : لا حول ولا قوة الا بالله

و ما زال العالم عاجز حتى الآن عن إيجاد الحل​
 
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