سعد606
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بوابة الحل:
تناولت استاذة, مشكل غياب المرافقة النفسية للمقبلين على الامتحانات النهائية (BAC- BEM) واعتقد ان الأولياء لا زالت لديهم فرصة لتدارك الأمر، ومساعدة الأبناء نفسيا وتربويا وذلك عبر القيام بما يلي:
- الحوار مع الابن بهدوء ومحاولة ربطه بالنجاح و أنه لا مستحيل في الحياة.
- تهيئة ظروف التحضير، (المكان ، التكييف ) وهنا يجب التضحية من اجل الأبناء في حدود الاستطاعة طبعا.
- وضع جدول للمذاكرة يكون متزن حسب الشعبة, ومواطن الضعف و النقص لدى الممتحن...
- ضرورة وجود اتصال دائم مع صديق او زميل في نفس الوضعية للحصول على الدعم والمساندة.
- في حالة وجود ضعف كبير في مادة ما لا باس من الاستعانة بدعم او توجيه من استاذ ما وهنا على الولي الحديث من الابن او البنت والحوار حول الطريق الامثل للحل.
- في حالة وجود كل من الام والاب في حياة الابن او البنت، لا بد من ابراز التفاهم بينهما في تقديم المساندة النفسية(يعني يبينو لولدهم او بنتهم....رانا فرحانين بيك ونتمنى لك النجاح...)
- الامهات اللواتي يتسمن بعصبية زائدة وقلق اقول لها ( الامهات العصبيات مناش ناقصين ...راكي تكملي على ولدك ولا بنتك)
مخ الهدرة:ولدي..بنتي ديرو اللي عليكم ...وراني معاك بدعمي ودعائي.
تناولت استاذة, مشكل غياب المرافقة النفسية للمقبلين على الامتحانات النهائية (BAC- BEM) واعتقد ان الأولياء لا زالت لديهم فرصة لتدارك الأمر، ومساعدة الأبناء نفسيا وتربويا وذلك عبر القيام بما يلي:
- الحوار مع الابن بهدوء ومحاولة ربطه بالنجاح و أنه لا مستحيل في الحياة.
- تهيئة ظروف التحضير، (المكان ، التكييف ) وهنا يجب التضحية من اجل الأبناء في حدود الاستطاعة طبعا.
- وضع جدول للمذاكرة يكون متزن حسب الشعبة, ومواطن الضعف و النقص لدى الممتحن...
- ضرورة وجود اتصال دائم مع صديق او زميل في نفس الوضعية للحصول على الدعم والمساندة.
- في حالة وجود ضعف كبير في مادة ما لا باس من الاستعانة بدعم او توجيه من استاذ ما وهنا على الولي الحديث من الابن او البنت والحوار حول الطريق الامثل للحل.
- في حالة وجود كل من الام والاب في حياة الابن او البنت، لا بد من ابراز التفاهم بينهما في تقديم المساندة النفسية(يعني يبينو لولدهم او بنتهم....رانا فرحانين بيك ونتمنى لك النجاح...)
- الامهات اللواتي يتسمن بعصبية زائدة وقلق اقول لها ( الامهات العصبيات مناش ناقصين ...راكي تكملي على ولدك ولا بنتك)
مخ الهدرة:ولدي..بنتي ديرو اللي عليكم ...وراني معاك بدعمي ودعائي.