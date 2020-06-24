بوابة الحل :

تناولت استاذة, مشكل غياب المرافقة النفسية للمقبلين على الامتحانات النهائية (BAC- BEM) واعتقد ان الأولياء لا زالت لديهم فرصة لتدارك الأمر، ومساعدة الأبناء نفسيا وتربويا وذلك عبر القيام بما يلي:

- الحوار مع الابن بهدوء ومحاولة ربطه بالنجاح و أنه لا مستحيل في الحياة.

- تهيئة ظروف التحضير، (المكان ، التكييف ) وهنا يجب التضحية من اجل الأبناء في حدود الاستطاعة طبعا.

- وضع جدول للمذاكرة يكون متزن حسب الشعبة, ومواطن الضعف و النقص لدى الممتحن...

- ضرورة وجود اتصال دائم مع صديق او زميل في نفس الوضعية للحصول على الدعم والمساندة.

- في حالة وجود ضعف كبير في مادة ما لا باس من الاستعانة بدعم او توجيه من استاذ ما وهنا على الولي الحديث من الابن او البنت والحوار حول الطريق الامثل للحل.

- في حالة وجود كل من الام والاب في حياة الابن او البنت، لا بد من ابراز التفاهم بينهما في تقديم المساندة النفسية(يعني يبينو لولدهم او بنتهم....رانا فرحانين بيك ونتمنى لك النجاح...)

- الامهات اللواتي يتسمن بعصبية زائدة وقلق اقول لها ( الامهات العصبيات مناش ناقصين ...راكي تكملي على ولدك ولا بنتك)

مخ الهدرة:ولدي..بنتي ديرو اللي عليكم ...وراني معاك بدعمي ودعائي.